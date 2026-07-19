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Inesperado: se confirmó qué artista cantará el himno argentino en la final del Mundial ante España

A horas del partido decisivo ante España en Nueva Jersey, se definió la voz que entonará las estrofas del himno argentino en la previa del encuentro más esperado.

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Foto: Reuters 

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La expectativa por la gran definición de la Copa del Mundo trasciende los límites estrictamente tácticos y alcanza los preparativos artísticos que formarán parte de la antesala oficial en los Estados Unidos. A menos de 24 horas para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium desde las 16.00 de este domingo, se confirmó qué artista se encargará de cantar el himno nacional de nuestro país: María Becerra. La popular intérprete platense de música urbana, con millones de oyentes en todas las plataformas, será la encargada de interpretar la canción patria en el MetLife Stadium.

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Foto: Reuters 

La elección de las autoridades organizativas mantiene la línea estética implementada en las últimas definiciones ecuménicas de la FIFA. Así como en la Copa del Mundo de Qatar 2022 la encargada fue Lali Espósito, para esta ocasión volvieron a optar por una cantante joven, referente de la música urbana, destacándose en géneros como el pop urbano, reguetón y R&B latino. Los indicios de su designación se habían instalado en los radares de sus fanáticos debido a movimientos imprevistos en su calendario de presentaciones. Las especulaciones sobre su presencia comenzaron a crecer cuando adelantó un par de horas "por motivos de agenda" un show que tenía previsto dar paradójicamente en España, en el Festival Bigsound de Pontevedra, tras lo cual posteó una foto en el avión con la pelota de la Copa del Mundo, la camiseta albiceleste con la 10 de Messi y el mensaje "yendo" con destino a Nueva York.

Cuánto durará el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El período de descanso reglamentario entre los dos tiempos del partido sufrirá modificaciones de horario debido a una inédita puesta en escena musical.

La organización del torneo implementará un cambio logístico sin precedentes para el entretenimiento de los espectadores en el MetLife Stadium. Por primera vez en la historia, la FIFA llevará a cabo un Show de medio tiempo cuando los jugadores se marchen a los vestuarios para el entretiempo y del mismo participarán las estrellas de la música Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, sumado a que Chris Martin formará parte de la organización.

Como consecuencia directa del armado técnico del escenario, la ventana temporal habitual del descanso se verá alterada. A raíz de esto, los 15 minutos históricos de entretiempo se verán afectados y, más allá de que la FIFA no lo hizo oficial, se espera que el entretiempo dure entre 25 y 30 minutos, teniendo en cuenta que el Show de medio tiempo por sí solo se prolongará por 11 minutos netos de transmisión.

Cuál es la probable formación de la Selección Argentina ante España

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni delinea los últimos detalles de la alineación titular con una sola duda en la zona del mediocampo.

De cara al pitazo inicial de la gran definición de este domingo, la escuadra nacional mantendría la base del equipo que viene sumando minutos en Norteamérica. La probable formación de Argentina vs. España se estructuraría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cómo fue el camino de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026

El conjunto comandado por Lionel Scaloni arriba al choque decisivo de manera invicta tras sortear con éxito las fases de eliminación directa.

El trayecto de la Albiceleste para instalarse en el partido definitivo del certamen expone una seguidilla regular de victorias en las diversas sedes de la competencia:

  • Fase de Grupos (Grupo J): Comenzó con una sólida victoria por 3-0 ante Argelia, seguida por un triunfo de 2-0 frente a Polonia y se cerró la primera ronda derrotando 3-1 a Jordania.

  • Instancias de Eliminación Directa: En los 16vos de final venció 3-2 a Cabo Verde, mientras que en octavos de final se impuso por 3-2 ante Egipto. Posteriormente, en la llave de cuartos de final derrotó 3-1 a Suiza y abrochó su pasaje a la final al superar por 2-1 a Inglaterra en la semifinal.

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