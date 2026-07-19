Inesperado: se confirmó qué artista cantará el himno argentino en la final del Mundial ante España

Como consecuencia directa del armado técnico del escenario, la ventana temporal habitual del descanso se verá alterada. A raíz de esto, los 15 minutos históricos de entretiempo se verán afectados y, más allá de que la FIFA no lo hizo oficial, se espera que el entretiempo dure entre 25 y 30 minutos, teniendo en cuenta que el Show de medio tiempo por sí solo se prolongará por 11 minutos netos de transmisión.

Cuál es la probable formación de la Selección Argentina ante España

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni delinea los últimos detalles de la alineación titular con una sola duda en la zona del mediocampo.

De cara al pitazo inicial de la gran definición de este domingo, la escuadra nacional mantendría la base del equipo que viene sumando minutos en Norteamérica. La probable formación de Argentina vs. España se estructuraría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cómo fue el camino de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026

El conjunto comandado por Lionel Scaloni arriba al choque decisivo de manera invicta tras sortear con éxito las fases de eliminación directa.

El trayecto de la Albiceleste para instalarse en el partido definitivo del certamen expone una seguidilla regular de victorias en las diversas sedes de la competencia: