La confesión de María Becerra sobre la Selección por estar en la final del Mundial para cantar el Himno: "Los chicos querían..."

La artista también explicó cómo recibió la convocatoria que modificó por completo su agenda. “Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi mánager”, relató sobre el contacto que terminó confirmando su presencia en la ceremonia oficial.

Sin ocultar la emoción que atravesaba, definió este desafío como un antes y un después en su carrera. “Esto es lo más lindo de mi carrera”, expresó.

Hasta apenas un día antes del encuentro, su presencia era solo una versión. Incluso habían circulado otros nombres para interpretar el Himno, entre ellos Lali Espósito —por la cábala que la vinculaba con la Selección— y Soledad Pastorutti.

Las especulaciones crecieron cuando el Festival Bigsound de Pontevedra, donde María tenía previsto presentarse el sábado, anunció un cambio de último momento en los horarios de su show.

“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00”, comunicó la organización del evento.

Poco después se confirmó que la cantante había viajado rumbo a Estados Unidos y finalmente apareció en el MetLife Stadium para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la previa de la gran final del Mundial 2026.