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La confesión de María Becerra sobre la Selección por estar en la final del Mundial para cantar el Himno: "Los chicos querían..."

María Becerra contó que el propio plantel de la Selección impulsó su elección para interpretar el Himno Nacional antes de la final ante España y aseguró que se trata del momento “más lindo” de toda su carrera.

19 jul 2026, 15:03
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La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España estuvo cargada de emoción. Pero, además de la expectativa por el partido que podía darle al equipo de Lionel Scaloni una nueva estrella, hubo otro momento que acaparó todas las miradas: la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de María Becerra.

Tras varios días de rumores y especulaciones, la cantante llegó al MetLife Stadium de Nueva Jersey para realizar la prueba de sonido y ultimar los detalles de una presentación que sería seguida por millones de personas en todo el mundo.

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Con un look inspirado en los colores patrios —una mini balloon amarilla y un top azul con un sol dorado en el pecho—, María recorrió el campo de juego mientras ajustaba cada detalle de su actuación. Visiblemente emocionada, habló con Radio La Red y reveló un dato que sorprendió a todos.

“Los chicos querían que yo cantara el Himno, así que para mí fue un honor”, contó, dando a entender que el propio plantel de la Selección habría impulsado su elección para uno de los momentos más importantes de la final.

La artista también explicó cómo recibió la convocatoria que modificó por completo su agenda. “Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi mánager”, relató sobre el contacto que terminó confirmando su presencia en la ceremonia oficial.

Sin ocultar la emoción que atravesaba, definió este desafío como un antes y un después en su carrera. “Esto es lo más lindo de mi carrera”, expresó.

Hasta apenas un día antes del encuentro, su presencia era solo una versión. Incluso habían circulado otros nombres para interpretar el Himno, entre ellos Lali Espósito —por la cábala que la vinculaba con la Selección— y Soledad Pastorutti.

Las especulaciones crecieron cuando el Festival Bigsound de Pontevedra, donde María tenía previsto presentarse el sábado, anunció un cambio de último momento en los horarios de su show.

“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00”, comunicó la organización del evento.

Poco después se confirmó que la cantante había viajado rumbo a Estados Unidos y finalmente apareció en el MetLife Stadium para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la previa de la gran final del Mundial 2026.

MARÍA BECERRA ELEGIDA PARA CANTAR EL HIMNO NACIONAL EN LA PREVIA DE LA FINAL ENTRE ARGENTINA-ESPAÑA

     

 

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