En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Scaloni
MUNDIAL 2026

Formación confirmada de la Selección Argentina vs. España: Scaloni metió tres cambios y una gran sorpresa para la final

Lionel Scaloni definió el equipo titular de la Selección Argentina para enfrentar a España en el MetLife Stadium con tres modificaciones clave en la estructura.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La espera terminó y el cuerpo técnico del seleccionado nacional disipó las últimas dudas tácticas de cara al partido más importante de los últimos cuatro años. La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España este domingo a las 16. A la espera del partido que se disputa en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni definió la formación y hará tres variantes en busca del bicampeonato tras la estrella ganada en Qatar hace cuatro años, pateando el tablero con modificaciones de peso en la estructura titular.

Leé también "Vamos por todo": el emocionante video de la Selección que ilusiona a la Argentina antes de la final
El Mundial 2026 y la Selección rompen récords en las redes sociales: conocé las cifras más impactantes. (Foto: Archivo)

La primera modificación establecida por el entrenador se ubica en el lateral derecho de la última línea defensiva y responde al rendimiento de las últimas producciones en el certamen de Norteamérica. El cambio será el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. El jugador del Atlético de Madrid se había quedado con el puesto en el Mundial, pero no estuvo sólido en el último compromiso ante Inglaterra, donde además el gol de los ingleses llegó por su banda. En cambio, el defensor de River ingresó en su mejor versión en el segundo tiempo, ganó terreno y se quedó con el lugar en la final del Mundial.

Qué cambios hizo Lionel Scaloni en el mediocampo de Argentina para la final

El director técnico resolvió el retorno de una pieza histórica en la mitad de la cancha y pateó el tablero con una sorpresiva variante ofensiva.

En el sector derecho del mediocampo se produce la segunda variante de la alineación titular. Tras quedarse afuera de los titulares con Inglaterra pero ser clave con su ingreso, Rodrigo De Paul recuperó su puesto por Giuliano Simeone. Por su ascendencia en el equipo y el plus que saca en partidos clave, el "Motorcito" será titular desde el arranque del juego para aportar su habitual despliegue físico y temperamento frente a los mediocampistas españoles.

Por último, la gran sorpresa de la jornada se da con la salida de una pieza central del armado habitual que padece complicaciones de salud. La gran sorpresa es la salida de Leandro Paredes, quien no estaba al ciento por ciento desde lo físico, obligando al cuerpo técnico a buscar una alternativa táctica de características distintas. Ante esta situación, Nicolás González se mete en la formación de la Selección Argentina para la gran final del Mundial con España, aportando mayor verticalidad por las bandas.

Cuál es la formación confirmada de la Selección Argentina vs. España

Con las tres modificaciones ratificadas por Lionel Scaloni en las horas previas al partido, el equipo inicial quedó completamente sellado de la siguiente manera:

La escuadra nacional saltará al campo de juego del MetLife Stadium buscando la gloria ecuménica con los siguientes once futbolistas: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Scaloni
Notas relacionadas
Por la gloria: la Selección Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026
Todo listo: los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usa en la final
Inesperado: por qué se alteró la histórica cábala de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul antes de la final del Mundial

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar