Formación confirmada de la Selección Argentina vs. España: Scaloni metió tres cambios y una gran sorpresa para la final

Por último, la gran sorpresa de la jornada se da con la salida de una pieza central del armado habitual que padece complicaciones de salud. La gran sorpresa es la salida de Leandro Paredes, quien no estaba al ciento por ciento desde lo físico, obligando al cuerpo técnico a buscar una alternativa táctica de características distintas. Ante esta situación, Nicolás González se mete en la formación de la Selección Argentina para la gran final del Mundial con España, aportando mayor verticalidad por las bandas.

Cuál es la formación confirmada de la Selección Argentina vs. España

Con las tres modificaciones ratificadas por Lionel Scaloni en las horas previas al partido, el equipo inicial quedó completamente sellado de la siguiente manera:

La escuadra nacional saltará al campo de juego del MetLife Stadium buscando la gloria ecuménica con los siguientes once futbolistas: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.