Histórico: todo lo que hay que saber sobre la ceremonia inicial, el show del entretiempo y el cierre de la final del Mundial 2026

A qué hora empieza la ceremonia de la final del Mundial 2026

El inicio de las actividades artísticas oficiales de clausura está pautado para las primeras horas de la tarde de este domingo, adaptándose a los husos horarios internacionales.

Los aficionados de las diferentes regiones del continente y del mundo podrán sintonizar el inicio del evento artístico de acuerdo a la siguiente grilla de horarios oficiales país por país: