Histórico: todo lo que hay que saber sobre la ceremonia inicial, el show del entretiempo y el cierre de la final del Mundial 2026

El planeta entero aguarda por el partido que definirá al nuevo dueño de la gloria futbolística, pero la antesala y los descansos del juego también prometen acaparar todas las miradas. La Selección Argentina y España chocarán este domingo, desde las 16:00, en el Estadio New York / New Jersey por la final del Mundial 2026. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, y como es costumbre en todas las Copas del Mundo, se llevará a cabo un megaevento de entretenimiento. Antes del partido se realizará el Show de Cierre del torneo que contará con figuras de las más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento, garantizando una puesta en escena imponente en territorio norteamericano.