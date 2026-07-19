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Histórico: todo lo que hay que saber sobre la ceremonia inicial, el show del entretiempo y el cierre de la final del Mundial 2026

La definición entre Argentina y España tendrá un histórico show de cierre y, por primera vez, un espectáculo de entretiempo con estrellas mundiales.

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Histórico: todo lo que hay que saber sobre la ceremonia inicial, el show del entretiempo y el cierre de la final del Mundial 2026

El planeta entero aguarda por el partido que definirá al nuevo dueño de la gloria futbolística, pero la antesala y los descansos del juego también prometen acaparar todas las miradas. La Selección Argentina y España chocarán este domingo, desde las 16:00, en el Estadio New York / New Jersey por la final del Mundial 2026. Sin embargo, antes de que ruede la pelota, y como es costumbre en todas las Copas del Mundo, se llevará a cabo un megaevento de entretenimiento. Antes del partido se realizará el Show de Cierre del torneo que contará con figuras de las más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento, garantizando una puesta en escena imponente en territorio norteamericano.

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El despliegue de las celebridades comenzará en los momentos previos al pitazo inicial. El evento reunirá a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o IShowSpeed, que actuarán en la ceremonia, así como Tom Cruise, entre otros artistas e invitados especiales. En el plano de las tradiciones locales, Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la final. Minutos antes, Post Malone encabezará la ceremonia de clausura ofreciendo una actuación memorable el domingo 19 de julio antes de que empiece la acción sobre el césped.

Qué artistas cantan en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La gran definición del torneo albergará de manera inédita un espectáculo musical durante el período de descanso de los futbolistas de ambas selecciones.

La organización de la competencia decidió innovar de cara al partido decisivo de este domingo. La final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un espectáculo de medio tiempo que promete deslumbrar al público por el nivel de artistas que participarán: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber serán los protagonistas de un entretiempo que durará más de lo normal. La FIFA emitió un comunicado oficial manifestando su orgullo por recibir a estas figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones. Asimismo, se detalló un cambio organizativo respecto de las estimaciones previas: el entretiempo, que en un primer momento duraría 30 minutos, solo durará 17, contando además con la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

A qué hora empieza la ceremonia de la final del Mundial 2026

El inicio de las actividades artísticas oficiales de clausura está pautado para las primeras horas de la tarde de este domingo, adaptándose a los husos horarios internacionales.

Los aficionados de las diferentes regiones del continente y del mundo podrán sintonizar el inicio del evento artístico de acuerdo a la siguiente grilla de horarios oficiales país por país:

  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 14:30 horas.

  • Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos del Este (ET): 13:30 horas.

  • Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos del Central (CT): 12:30 horas.

  • México y Estados Unidos de la Montaña (MT): 11:30 horas.

  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 10:30 horas.

  • España: 19:30 horas.

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