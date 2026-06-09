Con un golazo de Barco, la Selección Argentina le gana a Islandia en el último amistoso ante del Mundial
La Selección Argentina cierra su gira de preparación en los Estados Unidos enfrentando a Islandia en un amistoso. Con una alineación repleta de variantes, el conjunto de Scaloni busca llegar de la mejor forma al Mundial.
La Selección Argentina se mide ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium, en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026. El compromiso representa la última chance de evaluación para el cuerpo técnico, dado que el equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el último partido preparativo con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut con Argelia.
La formación de la Selección Argentina vs. Islandia
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nicolás Paz; José López y Giuliano Simeone.
La formación de Islandia vs. la Selección Argentina
Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
La Selección Argentina vs. Islandia, por un amistoso internacional: en vivo
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09-06-2026 22:19
11' PT: ¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!
Tras un tiro libre y una serie de rebotes en el área, el Valentín Barco le pegó desde afuera de sobre pique y convirtió el primer gol del partido.
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09-06-2026 22:14
3' PT: Se lo perdió Islandia
Tras una excelente contra, Elllerstson apareció por el segundo palo, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.
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09-06-2026 22:09
COMENZÓ EL PARTIDO
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09-06-2026 22:03
Suena el Himno Nacional argentino
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09-06-2026 22:02
Los equipos ya están en el campo de juego
Argentina e Islandia disputarán un amistoso internacional.