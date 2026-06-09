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Con un golazo de Barco, la Selección Argentina le gana a Islandia en el último amistoso ante del Mundial

La Selección Argentina cierra su gira de preparación en los Estados Unidos enfrentando a Islandia en un amistoso. Con una alineación repleta de variantes, el conjunto de Scaloni busca llegar de la mejor forma al Mundial.

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La Selección Argentina se mide ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium, en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026. El compromiso representa la última chance de evaluación para el cuerpo técnico, dado que el equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el último partido preparativo con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut con Argelia.

La formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovanni Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nicolás Paz; José López y Giuliano Simeone.

La formación de Islandia vs. la Selección Argentina

Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

La Selección Argentina vs. Islandia, por un amistoso internacional: en vivo

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11' PT: ¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!

Tras un tiro libre y una serie de rebotes en el área, el Valentín Barco le pegó desde afuera de sobre pique y convirtió el primer gol del partido.

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3' PT: Se lo perdió Islandia

Tras una excelente contra, Elllerstson apareció por el segundo palo, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

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COMENZÓ EL PARTIDO

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Suena el Himno Nacional argentino

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Los equipos ya están en el campo de juego

Argentina e Islandia disputarán un amistoso internacional.

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Argentina ya realiza la entrada en calor

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