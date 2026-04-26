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Así se vivió el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1

El piloto de la escudería Alpine F1 Team es el gran protagonista de la jornada al realizar un recorrido especial por el barrio porteño de Palermo, donde llevará la velocidad y la adrenalina de la Fórmula 1 a las calles de la Ciudad.

Así se vivió el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1. Crédito: RS Fotos

Así se vivió el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1. Crédito: RS Fotos

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Así se vivió el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1. Crédito: RS Fotos

El piloto argentino Franco Colapinto es el gran protagonista de un evento único en la Ciudad de Buenos Aires: un road show que reune a miles de fanáticos del automovilismo. La exhibición, que incluirá maniobras en vivo y un despliegue especial en las calles porteñas, obligó a implementar importantes cortes de tránsito.

El evento también incluirá un homenaje al legendario Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial. El tributo consistirá en un recorrido con una réplica del histórico Mercedes Benz W196 Roadster, el modelo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

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Crédito: RS Fotos

En su primera pasada, el argentino hizo vibrar a miles de fanáticos con una exhibición única. A bordo del histórico Lotus E20 -el monoplaza que brilló en 2012 con Kimi Räikkönen- el joven de Pilar recorrió distintos tramos de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en un circuito urbano especialmente montado para la ocasión.

La jornada, que marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década, incluyó varias salidas a pista a lo largo de la tarde y generó una convocatoria masiva de público que colmó la zona desde temprano.

Además, durante la jornada hubo shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

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En el marco de la exhibición, Franco Colapinto hizo su segunda salida y allí se subió a uno de los símbolos más importantes de la historia del automovilismo argentino: la “Flecha de Plata” que utilizó Juan Manuel Fangio.

El piloto de Pilar vivió un momento especial al estar en contacto con una máquina histórica que remite a la era dorada de la Fórmula 1 y al legado del quíntuple campeón del mundo, en una imagen que unió pasado y presente del deporte nacional en un mismo evento.

Su tercera y última salida fue a bordo del Alpine, con más confianza y ante una multitud que no dejó de alentarlo. El piloto argentino exprimió al máximo el momento y elevó la intensidad del show: a diferencia de sus primeras vueltas, giró a mayor velocidad y sorprendió con múltiples donas sobre el asfalto, desatando la ovación del público.

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Como broche final de la jornada, Franco Colapinto recorre todo el circuito a bordo de un micro descapotable, saludando a los fanáticos que colmaron las calles de Palermo. Será el último contacto con el público tras una exhibición que combinó velocidad, emoción y un clima de fiesta que quedará en el recuerdo.

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