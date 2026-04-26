Así se vivió el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1

En su primera pasada, el argentino hizo vibrar a miles de fanáticos con una exhibición única. A bordo del histórico Lotus E20 -el monoplaza que brilló en 2012 con Kimi Räikkönen- el joven de Pilar recorrió distintos tramos de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en un circuito urbano especialmente montado para la ocasión.

La jornada, que marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década, incluyó varias salidas a pista a lo largo de la tarde y generó una convocatoria masiva de público que colmó la zona desde temprano.

Además, durante la jornada hubo shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

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En el marco de la exhibición, Franco Colapinto hizo su segunda salida y allí se subió a uno de los símbolos más importantes de la historia del automovilismo argentino: la “Flecha de Plata” que utilizó Juan Manuel Fangio.

El piloto de Pilar vivió un momento especial al estar en contacto con una máquina histórica que remite a la era dorada de la Fórmula 1 y al legado del quíntuple campeón del mundo, en una imagen que unió pasado y presente del deporte nacional en un mismo evento.

Su tercera y última salida fue a bordo del Alpine, con más confianza y ante una multitud que no dejó de alentarlo. El piloto argentino exprimió al máximo el momento y elevó la intensidad del show: a diferencia de sus primeras vueltas, giró a mayor velocidad y sorprendió con múltiples donas sobre el asfalto, desatando la ovación del público.

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Como broche final de la jornada, Franco Colapinto recorre todo el circuito a bordo de un micro descapotable, saludando a los fanáticos que colmaron las calles de Palermo. Será el último contacto con el público tras una exhibición que combinó velocidad, emoción y un clima de fiesta que quedará en el recuerdo.