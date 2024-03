Un futbolista disparó contra Vinicius Jr.: "A mí me llaman borracho y yo no..."

En el programa español El Larguero, Dani Parejo expresó su opinión sobre este tema y mostró su desacuerdo con algunas actitudes de Vinicius Júnior. Aunque elogió al brasileño como un "jugador extraordinario, espectacular", cuestionó que "los jugadores debemos dedicarnos a jugar": "En todos los partidos habrá piques. Parece que él está siempre en medio, es algo en lo que debería trabajar", argumentó.

Además, Parejo señaló que las hinchadas rivales siempre intentarán provocar a los jugadores del equipo contrario: "Cuando juegas en el Real Madrid, siempre hay un ambiente especial, la gente siempre intenta meterte presión. Pero yo también he sido insultado en otras canchas, me han llamado borracho u otras cosas, y no me enfrento ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista debe estar por encima de estas situaciones. En ciertos comportamientos, creo que se está equivocando", concluyó.

El desgarrador relato de Vinicius Jr. sobre el racismo que sufre en Real Madrid: "No quiero..."

Desde que comenzó a tener un papel más destacado con la camiseta del Real Madrid, Vinicius Jr. se ha convertido en un referente en la lucha contra el racismo. En el equipo español, el jugador brasileño enfrentó diversos episodios de discriminación por parte de los aficionados rivales en el campo de juego. En cada oportunidad que tiene, se refiere a este tema, y en la previa del partido en el que Brasil ante España el futbolista de 23 años rompió en llanto al responder una pregunta, dejando una profunda reflexión.

Durante una conferencia de prensa, Vinicius fue consultado sobre el racismo, y en su respuesta expresó: “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

Continuó compartiendo: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No solo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural. Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

En un momento de la respuesta, el jugador se emocionó y comenzó a secar sus lágrimas. Los presentes en la sala de conferencias lo aplaudieron mientras se recuperaba del llanto. Posteriormente, añadió: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

Además, abogó por la erradicación de la discriminación con una frase que invita a la reflexión: “Podemos estar todos juntos. Las cosas pueden cambiar. Los negros sabemos que por ser negros, tenemos que hacer el doble. La igualdad es lo mejor para todos. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Solo los negros saben lo que estoy sufriendo”.

La conferencia de prensa continuó, y Vinicius abordó la cuestión de si alguna vez consideró abandonar el Real Madrid debido a todo lo que había pasado: “He pensado tanto de salir de aquí... Porque si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid... Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya...”.

Finalmente, mencionó a un referente del deporte que luchó contra la problemática de la discriminación: ”Mohamed Ali fue un ejemplo, y estoy aquí para hablar en nombre de los brasileños. Porque muchos me defienden. No es como otras veces en las que concibo las preguntas como un ataque y no podía responder”. Y concluyó: “Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado solo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal”.

La polémica respuesta de José Luis Chilavert a Vinicius Jr. tras hablar del racismo: "El fútbol es para..."

La victoria de la Selección de Brasil por 1-0 sobre Inglaterra en Wembley, con un gol de Endrick, alivió las preocupaciones tras las recientes derrotas ante Colombia y Argentina en las Eliminatorias. Ahora, el equipo se prepara para un nuevo amistoso contra España en el Santiago Bernabéu. El lunes, Vinicius Jr. se mostró emocionalmente afectado en una conferencia de prensa al abordar el tema del racismo que enfrenta en su vida diaria. Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y José Luis Chilavert fue uno de los que respondió en las redes sociales.

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar. Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Es agotador estar solo. He hecho tantas denuncias y nadie es sancionado, ningún club es sancionado", contó Vinicius Jr., visiblemente emocionado.

El mensaje del futbolista del Real Madrid sobre el racismo en el mundo del fútbol se propagó ampliamente en las redes sociales, y uno de los que se hizo eco fue José Luis Félix Chilavert, quien expresó duras críticas hacia el jugador. "Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió el exarquero en su cuenta de Twitter.