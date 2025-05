Un tenista argentino quedó afuera de Roland Garros y lanzó una polémica frase: "No me..."

Pero lo más resonante llegó después del partido. En diálogo con ESPN Tenis, Ugo Carabelli fue consultado por su debut en el cuadro de dobles y sus declaraciones sorprendieron: “La verdad que no tengo idea, no me importa mucho. No le doy mucha bola y no sé si vamos a jugar tampoco”.

Su compañero en la modalidad será Yunchaokete Bú, tenista chino con quien, según explicó, no logra comunicarse con facilidad: “Está complicada la comunicación con mi pareja, porque es chino. Pero vamos a hablar mañana para ver qué hacemos. Pero el dobles me da lo mismo”.

Embed

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en redes, donde se debatió sobre su actitud tras la derrota y su desinterés por competir en pareja.