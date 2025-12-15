Uno de los barras más reconocidos del país anunció una huelga de hambre desde la cárcel: el motivo

Desde las fuerzas de seguridad indicaron en su momento que el despliegue se realizó como medida preventiva ante posibles disturbios en la antesala del encuentro, en un contexto de tensión interna vinculada a la barra brava del club de Avellaneda. La detención de Álvarez se dio en ese marco y desde entonces permanece privado de su libertad.

Por qué Bebote Álvarez inició una huelga de hambre

Según explicó el propio Álvarez, la huelga de hambre responde exclusivamente a la falta de indagatoria desde que fue detenido. En su mensaje, remarcó que está solicitando formalmente ser trasladado para declarar y ejercer sus derechos procesales, algo que —afirma— todavía no se concretó.

En los días previos a su detención, el ex jefe de la barra había vuelto a tener actividad pública en redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), había publicado un mensaje en el que anunciaba el regreso de su facción a las canchas: “Listo todo confirmado, vuelven ‘Los Diablos Rojos’. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa”. Ese posteo fue interpretado como una provocación en el marco de la interna de la barra brava.

Mientras Álvarez permanece detenido, la barra brava oficial de Independiente realizó una reunión en un club del barrio porteño de Barracas. Allí, mostraron banderas que habían sido robadas previamente y difundieron imágenes con el objetivo de desmentir las afirmaciones del ex líder.

El encuentro terminó con más de 300 personas coreando cánticos contra Álvarez, en una clara muestra de que la disputa interna dentro de la barra sigue vigente. “Bebote, querido, te vamos a cag… a tiros”, fue uno de los gritos que se escucharon durante la reunión, según trascendió.

La situación judicial de Álvarez continúa abierta y su huelga de hambre suma un nuevo capítulo a un conflicto que lleva varios años y que excede lo deportivo. Mientras tanto, el ex jefe de la barra de Independiente insiste en que su pedido es concreto y puntual: ser indagado por la Justicia para avanzar en su situación procesal.

En un contexto de tensiones, internas y antecedentes, el reclamo de Álvarez vuelve a poner el foco sobre el mundo de las barras bravas y su vínculo con la Justicia, en una historia que, por ahora, sigue sumando episodios.