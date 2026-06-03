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Polémica total: un ídolo uruguayo atacó a Messi por el título de Qatar y eligió a su favorito para el Mundial 2026

A días del comienzo del Mundial, el ídolo de la Selección de Uruguay encendió la polémica en la televisión brasileña con una ácida comparación sobre la Selección Argentina. ¿Qué dijo?

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Polémica total: un ídolo uruguayo atacó a Messi por el título de Qatar y eligió a su favorito para el Mundial 2026

El clima previo a la gran cita ecuménica sumó un capítulo de alta tensión discursiva en la región. A 9 días del comienzo del Mundial 2026, los programas deportivos comienzan con los análisis y algunos periodistas o ex futbolistas invitados aportan su opinión acerca de los candidatos a llevarse la copa en Estados Unidos. Uno de los ejemplos más ruidosos se dio en las últimas horas en las pantallas de Brasil, donde el uruguayo Diego Lugano hizo una comparación que no cayó del todo bien en la Argentina al restarle méritos al último campeón mundial.

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El ex defensor charrúa, que participó de dos Mundiales con la Celeste (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), habló en una mesa debate de la señal ESPN sobre las estructuras que podrían arrebatarle la corona al combinado nacional. “Creo que Brasil... se habla mucho de ellos, es la selección sudamericana con más expectativas de llegar lejos y va de menos a más. Sin duda la elijo”, arrancó manifestando la Tota.

Qué dijo Diego Lugano sobre los penales de Messi y la candidatura de Portugal

La controversia mayor se desató cuando el resto de los periodistas del panel sumaron a la lista de favoritos a potencias europeas como España, Francia y Portugal. Fue en ese instante donde intervino el retirado futbolista de 45 años para trazar un polémico paralelismo sobre las hipotéticas ayudas arbitrales que recibiría el equipo de Roberto Martínez.

“Portugal un poco más porque Cristiano Ronaldo va a tener penales a favor, como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Además, Portugal es una selección que tiene calidad. Con toda esa energía es posible que sea campeón del mundo”, alertó el ex jugador del San Pablo, Fenerbahce y PSG, provocando risas cómplices dentro del estudio de televisión.

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Cuántos penales le cobraron a Argentina en Qatar 2022, según los antecedentes

Los cuestionamientos del ex central oriental hacia la Albiceleste no son nuevos y repiten una postura que ya había expresado con dureza a mediados de 2023 en una entrevista radial con el programa "Fútbol por Carve" (Carve Deportiva AM 1010). En aquella oportunidad, el ex zaguero campeón de la Copa América 2011 afirmó de manera tajante: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados”.

En su descargo, Lugano había vinculado la supuesta asistencia de los jueces con los intereses de la entidad madre del fútbol mundial: “Es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve?”, disparó. Vale recordar que la Albiceleste tuvo cinco penales a favor en la Copa del Mundo 2022: ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Qué opina Diego Lugano sobre el ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay

Más allá de los dardos contra el clásico rioplatense, el exjugador también dejó su mirada sobre la revolución táctica que atraviesa su propio seleccionado bajo el mando del Loco. “Necesitamos de una figura como Bielsa para cambiar la forma de jugar. Necesitamos saber qué sale de esa mezcla. Creo que a nivel local nos va a sacudir un poco”, analizó con entusiasmo.

Para refrendar la jerarquía del actual DT de la Celeste, Lugano recordó el respeto que infunde en antiguos dirigidos: “No hay un jugador que haya pasado por él, te hablo de los monstruos de la Argentina de 2002, de los chilenos y europeos, que no hablen maravillas. Creo que la AUF ha hecho un gran movimiento”, completó.

Cuándo y contra quién debuta la Selección de Uruguay en el Mundial 2026

El combinado charrúa ya calienta motores para su estreno oficial dentro del Grupo H de la competencia, donde buscará ratificar las expectativas generadas en la etapa preparatoria:

  • Fecha 1: Uruguay debutará el lunes 15 de junio a las 19 (hora de Argentina) frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

  • Fecha 2: Se medirá el 21/6 ante Cabo Verde en el mismo escenario estadounidense.

  • Fecha 3: El conjunto de Bielsa cerrará la zona contra España, el 26/6 desde las 21, en Guadalajara, México.

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