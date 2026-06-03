Polémica total: un ídolo uruguayo atacó a Messi por el título de Qatar y eligió a su favorito para el Mundial 2026

“Portugal un poco más porque Cristiano Ronaldo va a tener penales a favor, como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Además, Portugal es una selección que tiene calidad. Con toda esa energía es posible que sea campeón del mundo”, alertó el ex jugador del San Pablo, Fenerbahce y PSG, provocando risas cómplices dentro del estudio de televisión.

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Cuántos penales le cobraron a Argentina en Qatar 2022, según los antecedentes

Los cuestionamientos del ex central oriental hacia la Albiceleste no son nuevos y repiten una postura que ya había expresado con dureza a mediados de 2023 en una entrevista radial con el programa "Fútbol por Carve" (Carve Deportiva AM 1010). En aquella oportunidad, el ex zaguero campeón de la Copa América 2011 afirmó de manera tajante: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados”.

En su descargo, Lugano había vinculado la supuesta asistencia de los jueces con los intereses de la entidad madre del fútbol mundial: “Es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve?”, disparó. Vale recordar que la Albiceleste tuvo cinco penales a favor en la Copa del Mundo 2022: ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Qué opina Diego Lugano sobre el ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay

Más allá de los dardos contra el clásico rioplatense, el exjugador también dejó su mirada sobre la revolución táctica que atraviesa su propio seleccionado bajo el mando del Loco. “Necesitamos de una figura como Bielsa para cambiar la forma de jugar. Necesitamos saber qué sale de esa mezcla. Creo que a nivel local nos va a sacudir un poco”, analizó con entusiasmo.

Para refrendar la jerarquía del actual DT de la Celeste, Lugano recordó el respeto que infunde en antiguos dirigidos: “No hay un jugador que haya pasado por él, te hablo de los monstruos de la Argentina de 2002, de los chilenos y europeos, que no hablen maravillas. Creo que la AUF ha hecho un gran movimiento”, completó.

Cuándo y contra quién debuta la Selección de Uruguay en el Mundial 2026

El combinado charrúa ya calienta motores para su estreno oficial dentro del Grupo H de la competencia, donde buscará ratificar las expectativas generadas en la etapa preparatoria: