Quiénes eran el guía de montaña y la turista uruguaya que murieron cuando intentaban escalar un glaciar

Su experiencia como guía lo había convertido en un referente local para turistas y deportistas que buscaban recorrer algunos de los paisajes más imponentes de Tierra del Fuego.

Uno de los lugares que más frecuentaba era la emblemática Pirámide Martial, uno de los puntos más reconocidos de la zona de Ushuaia. Allí realizaba ascensos tanto por trabajo como por pasión personal.

Pero su vida no giraba únicamente alrededor de la montaña. También tenía una fuerte conexión con la música y era baterista de una banda de rock local llamada Boyska, que se presentaba regularmente en bares y espacios culturales de la ciudad.

Joven Emiliano Feidas era reconocido en el ambiente de las actividades de montaña en Tierra del Fuego. (Foto: redes)

La otra víctima fue Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años oriunda de Maldonado que había viajado a la Argentina para disfrutar de sus vacaciones.

Antes de llegar a Tierra del Fuego, había recorrido distintos puntos del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, donde compartió imágenes de su viaje pocos días antes del fatal desenlace.

Según informó el medio uruguayo Cadena del Mar, Abril trabajaba como moza en el restaurante Blend, ubicado dentro del hotel Enjoy Punta del Este. Se desempeñaba allí desde noviembre de 2022 y era muy apreciada por sus compañeros de trabajo y por quienes compartían su ámbito laboral.

La noticia de su muerte provocó una fuerte repercusión en Uruguay, especialmente en Maldonado, donde familiares, amigos y colegas expresaron su dolor a través de las redes sociales.

glaciar-tierra-del-fuego El glaciar Vinciguerra, lugar de la tragedia de dos montañista. (foto: Gentileza EO)

Cómo comenzó la búsqueda en el glaciar Vinciguerra

La alarma se activó durante la noche del lunes, cuando la madre de Emiliano Feidas advirtió que tanto el guía como la turista no habían regresado en el horario previsto. Ante la falta de contacto, se realizó una denuncia por averiguación de paradero y se activó de inmediato el protocolo de búsqueda de la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Cristian Álvarez, director de Defensa Civil del Municipio e integrante de ese organismo, explicó que los equipos comenzaron a trabajar apenas recibieron el alerta. Las tareas se extendieron durante toda la madrugada en condiciones extremadamente complejas. Los rescatistas permanecieron en la montaña hasta las primeras horas de la mañana y retomaron las labores apenas amaneció.

El difícil terreno donde ocurrió la tragedia

El glaciar Vinciguerra se encuentra a unos siete kilómetros de Ushuaia y es considerado uno de los circuitos de trekking más exigentes de la región.

El recorrido completo demanda entre 13 y 14 kilómetros entre ida y vuelta y atraviesa sectores de gran dificultad. Los excursionistas deben superar turbales, pendientes pronunciadas, superficies resbaladizas, rocas húmedas y extensas zonas con nieve o hielo, dependiendo de la época del año.

Las autoridades locales catalogan la dificultad del sendero como alta, tanto por el esfuerzo físico requerido como por los riesgos que presenta el terreno. Estas condiciones también complicaron significativamente el operativo de rescate y la posterior recuperación de los cuerpos.

Qué se sabe sobre las causas del accidente

Tras varias horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de Emiliano Feidas y Abril Marino Pereira en la parte superior del glaciar.

Si bien las pericias continúan, las primeras evaluaciones indican que ambos habrían sufrido una caída de gran altura durante uno de los tramos más difíciles del ascenso.