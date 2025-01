Williams se despidió de Franco Colapinto y explicó los motivos de su traspaso a Alpine

El posteo estuvo acompañado por una imagen de Colapinto, quien logró destacarse en las nueve carreras que disputó con Williams durante la temporada 2024. El argentino de 21 años dejó su huella al sumar puntos en dos ocasiones, convirtiéndose en un referente tras 23 años de ausencia de pilotos argentinos en la máxima categoría.

A través de un comunicado, Williams Racing explicó los motivos detrás de la partida de Colapinto, resaltando que la decisión se tomó en el marco de un acuerdo entre la escudería británica y Alpine: "Williams Racing ha llegado a un acuerdo con Alpine, por el que el equipo con sede en Enstone se asegurará los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años. A lo largo de nueve carreras memorables con Williams, Franco demostró claramente que merece un lugar en la Fórmula 1, y siempre dijimos que lo apoyaríamos para que lo consiguiera", expresó James Vowles, director del equipo.

El directivo también detalló que la incorporación de Carlos Sainz junto a Alex Albon en Williams dejó al equipo con una alineación cerrada para las próximas temporadas, por lo que este traspaso a Alpine representa la mejor oportunidad para que Colapinto continúe desarrollándose y tenga chances de asegurar un asiento titular en 2025 o 2026.

En el comunicado, el piloto argentino también dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo que le abrió las puertas de la Fórmula 1: "Quiero agradecer enormemente a Williams Racing y a los socios del equipo, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la Academia y me dieron la oportunidad de convertirme en piloto de Fórmula 1. Hicieron realidad mis sueños y siempre estaré agradecido por ello."

Colapinto, además, destacó el trabajo de los mecánicos y del equipo técnico, así como el apoyo incondicional de los fanáticos: "Estuvieron ahí para nosotros en los buenos y malos momentos; son los mejores".

Con su llegada a Alpine, Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío como piloto de pruebas y reserva, mientras busca consolidarse en la Fórmula 1. En tanto, Williams, fiel a su tradición de descubrir y desarrollar talentos, se despide de otro joven piloto que dejó su huella en la historia del equipo.

El comunicado oficial de Williams Racing en el que explica los motivos detrás del traspaso de Colapinto a Alpine

