Diego Spagnuolo presentó un descargo, negó sobornos y explicó el misterio de la máquina de contar dinero.

El ex titular de ANDIS aseguró que no tenía intervención en ninguna de las etapas del sistema de compras: “Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS”, enumeró.

maquina-contar-billetes-1 Spagnuolo explicó el origen de la máquina de contar billetes hallada en su casa y presentó la factura de compra.

Agregó que la acusación se basa en un supuesto “materialmente imposible”, ya que le atribuye funciones que, según dijo, corresponden a otras áreas del organismo, especialmente a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Ese sector estaba a cargo de Daniel Garbellini, también imputado.

“Pretender que actuaba bajo mis órdenes carece de sustento y sólo evidencia un intento de forzar una cadena de mando inexistente”, afirmó.

La máquina de contar billetes y el origen de sus bienes

En otro tramo del escrito, Spagnuolo defendió el origen de su patrimonio. Aseguró que todo fue acreditado y es anterior a su designación en ANDIS. Sobre el dinero hallado en una caja de seguridad, sostuvo que no proviene de ninguna actividad ilícita.

También explicó por qué tenía una máquina de contar billetes en su casa: dijo que la había comprado en 2022, cuando realizaba tareas administrativas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, donde debía contabilizar grandes cantidades de efectivo de baja denominación. La documentación de esa actividad fue secuestrada en la causa.

La máquina, según afirmó, debía ser retirada por personal de la entidad una vez terminado su vínculo, pero “eso nunca ocurrió”.

Además, negó haber realizado refacciones costosas en su vivienda: aseguró que se trató solo de “una modificación menor en la galería”, financiada con ingresos legítimos acumulados en 30 años de carrera. También aclaró que es soltero y no tiene hijos.

spagnuolo-declaracion-indagatoria El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad reiteróque los audios fueron manipulados.

Los audios que lo comprometen: denuncia de manipulación con IA

Spagnuolo volvió a cuestionar los audios en los que se lo escucha hablar de presuntos sobornos pagados por droguerías para venderle medicamentos a ANDIS. Afirmó que, según su defensa, fueron manipulados, editados y alterados mediante inteligencia artificial, y que deben ser sometidos a una pericia que determine su origen y autenticidad.

“Afirmar que los cuestionados audios no han sido valorados por la fiscalía y el juzgado resulta tan absurdo como pretender tapar el sol con la mano”, dijo en referencia a la importancia que —según él— se les otorgó para impulsar la investigación.

Para el ex funcionario, “todo reconoce su origen en esos audios”, mientras que los investigadores sostienen que existe prueba independiente que respalda la imputación.

ZACAR5PRMBDCPBHDV3C7NEXWVI (1) Miguel Ángel Calvete, también señalado como operador.

La acusación fiscal: direccionamiento de compras y asociación ilícita

Spagnuolo está imputado junto a:

Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud

Pablo Atchabahian, presunto operador externo

Miguel Ángel Calvete, también señalado como operador

Según la fiscalía, habría existido un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), insumos esenciales para pacientes sin cobertura médica.

La acusación sostiene que Spagnuolo, en su rol de máxima autoridad, “permitió y consintió” el direccionamiento de compras hacia cuatro droguerías que se adjudicaban contratos millonarios con presuntos sobreprecios mediante compulsas irregulares.

La investigación ya completó 15 indagatorias, y el juez Casanello ordenó cuatro nuevas para el 18 y 19 de diciembre, entre ellas la declaración de Ornella Calvete, hija de uno de los imputados.