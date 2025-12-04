Causa ANDIS: la Cámara Federal pidió investigar la veracidad de los audios atribuidos a Spagnuolo

Los magistrados añadieron que la falta de certezas sobre la procedencia de los audios impide tanto avalar la postura de las defensas como convalidar la decisión que desestimó sus reclamos. Por eso, ordenaron a Casanello que avance en la determinación de su origen, su circuito de obtención y su eventual manipulación.

El planteo de la defensa de Spagnuolo

La defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, había argumentado que los audios presentaban "ausencia de metadatos, fragmentación, microcortes y diferencias acústicas", e incluso mencionó indicios de "voz sintética generada por inteligencia artificial". Según sostuvieron, esos elementos demostrarían que la grabación carece de autenticidad y podría derivar de una interceptación ilegal.

Los abogados también cuestionaron que no se hubiera realizado una pericia oficial antes de incorporar el material al expediente, pese a que los dictámenes del Ministerio Público Fiscal y diversas medidas posteriores se basaron en esos audios. En consecuencia, solicitaron la nulidad de la resolución y de todos los actos consecuentes, y pidieron el sobreseimiento del imputado bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

diego spagnuolo

Para respaldar esa posición, sumaron un informe del perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro, quien concluyó que el audio en el que se le atribuyen referencias a un presunto retorno del 3% en compras de medicamentos había sido "editado y modificado múltiples veces". El especialista aclaró que no contaba con la secuencia completa, por lo que no podía realizar un análisis exhaustivo y concluyente sobre su autenticidad e integridad.

El perito también determinó que la grabación no es continua, ya que presenta "18 cortes compatibles con la edición y manipulación intencionada", además de otros artefactos vinculados a errores del proceso de edición posterior al registro original. Según detalló, se detectaron cambios bruscos en la amplitud y la frecuencia del audio que no se corresponden con una grabación de un solo acto de habla.