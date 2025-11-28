Causa ANDIS: indagaron a dos ex funcionarios que respondían a Miguel Ángel Calvete

La investigación del fiscal Picardi sostiene que González y Di Giorno actuaban en función de los intereses de Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” de la agencia y acusado de operar como lobista entre empresas privadas y el organismo.

El empresario Miguel Calvete, uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita.

En las últimas dos semanas ya habían declarado —sin responder preguntas— los cuatro principales imputados: Calvete, Pablo Atchabahian, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

Quién es “Pino” González y por qué quedó en el centro del caso

González fue designado oficialmente como director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas el 12 de junio de 2025, aunque la fiscalía sostiene que operaba desde mucho antes, incluso desde el inicio de la gestión.

La pesquisa lo ubica como un articulador clave en el esquema de contrataciones de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), donde cuatro droguerías concentraban el 93% de los fondos.

Entre las pruebas que presentó la fiscalía figuran:

Vínculos societarios históricos con Calvete desde 2006.

Conversaciones donde González pide dólares al acusado.

Mensajes de septiembre de 2025 en los que avisaba que iba a buscar “la suya”.

Anotaciones en cuadernos de Calvete que mencionan pagos vinculados a “Pino”.

Se presentaron Lorena Di Giorno y Eduardo "Pino" González, que trabajaban en la Agencia de Discapacidad.

El rol de Lorena Di Giorno: pagos, filtraciones y sociedades compartidas

Di Giorno, cuya detención había sido solicitada pero no concretada porque siempre estuvo a derecho, también ocupó un cargo en el área de prestaciones PACBI y fue identificada como pieza clave en el circuito de pagos y contrataciones.

Según la investigación:

Respondía a instrucciones directas de Calvete.

Compartió directorios y sociedades con allegados al empresario desde 2019.

Varias firmas vinculadas a ella tenían el mismo domicilio que INDECOMM S.R.L., empresa de Calvete.

Gestionó pagos y movimientos de fondos para proveedores beneficiados.

Filtró información sensible, incluyendo auditorías internas, cotizaciones de compras y oficios de la PIA.

Recibió dinero de Calvete, según conversaciones interceptadas.

El día de los allanamientos, admitió haber borrado y retirado documentación de su casa.

Un esquema de contrataciones direccionadas

Para el Ministerio Público Fiscal, González y Di Giorno actuaron coordinados para garantizar que la ANDIS funcionara “al servicio del interés privado”.

El mecanismo investigado consistía en compulsas reducidas: procesos de compra donde se invitaba siempre al mismo grupo de proveedores, favoreciendo a empresas vinculadas al círculo de Calvete.

La causa seguirá avanzando tras estas indagatorias, mientras Casanello evalúa los próximos pasos del expediente.