Causa ANDIS: indagaron a dos ex funcionarios que respondían a Miguel Ángel Calvete
Se trata de Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González, que trabajaban en la Agencia de Discapacidad. Ambos habían sido desplazados del organismo luego de la difusión de los audios.
Los ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, Eduardo Nelio “Pino” González y Lorena Di Giorno, se presentaron este jueves en los tribunales federales de Retiro para ser indagados en la causa ANDIS. Este es un caso trata de dilucidar una presunta red de corrupción en un ámbito sensible.
González llegó pasadas las 12 y fue recibido por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Allí hizo una breve exposición en la que negó los cargos, aunque decidió no responder preguntas.
A las 13 estaba citada Di Giorno. Llegó puntual, pero debió esperar casi dos horas en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 junto a su abogado. Finalmente, cuando fue convocada, optó por no declarar.
Ambos habían sido desplazados de la ANDIS luego de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que derivaron en la apertura del caso.
La investigación del fiscal Picardi sostiene que González y Di Giorno actuaban en función de los intereses de Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” de la agencia y acusado de operar como lobista entre empresas privadas y el organismo.
En las últimas dos semanas ya habían declarado —sin responder preguntas— los cuatro principales imputados: Calvete, Pablo Atchabahian, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.
Quién es “Pino” González y por qué quedó en el centro del caso
González fue designado oficialmente como director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas el 12 de junio de 2025, aunque la fiscalía sostiene que operaba desde mucho antes, incluso desde el inicio de la gestión.
La pesquisa lo ubica como un articulador clave en el esquema de contrataciones de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), donde cuatro droguerías concentraban el 93% de los fondos.
Entre las pruebas que presentó la fiscalía figuran:
Vínculos societarios históricos con Calvete desde 2006.
Conversaciones donde González pide dólares al acusado.
Mensajes de septiembre de 2025 en los que avisaba que iba a buscar “la suya”.
Anotaciones en cuadernos de Calvete que mencionan pagos vinculados a “Pino”.
El rol de Lorena Di Giorno: pagos, filtraciones y sociedades compartidas
Di Giorno, cuya detención había sido solicitada pero no concretada porque siempre estuvo a derecho, también ocupó un cargo en el área de prestaciones PACBI y fue identificada como pieza clave en el circuito de pagos y contrataciones.
Según la investigación:
Respondía a instrucciones directas de Calvete.
Compartió directorios y sociedades con allegados al empresario desde 2019.
Varias firmas vinculadas a ella tenían el mismo domicilio que INDECOMM S.R.L., empresa de Calvete.
Gestionó pagos y movimientos de fondos para proveedores beneficiados.
Filtró información sensible, incluyendo auditorías internas, cotizaciones de compras y oficios de la PIA.
Recibió dinero de Calvete, según conversaciones interceptadas.
El día de los allanamientos, admitió haber borrado y retirado documentación de su casa.
Un esquema de contrataciones direccionadas
Para el Ministerio Público Fiscal, González y Di Giorno actuaron coordinados para garantizar que la ANDIS funcionara “al servicio del interés privado”.
El mecanismo investigado consistía en compulsas reducidas: procesos de compra donde se invitaba siempre al mismo grupo de proveedores, favoreciendo a empresas vinculadas al círculo de Calvete.
La causa seguirá avanzando tras estas indagatorias, mientras Casanello evalúa los próximos pasos del expediente.