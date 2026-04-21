Camilota está en silla de ruedas y hay preocupación por su salud: "Me duele"

"Acá ahora me van a hacer una radiografía. Desde el mediodía que estoy con la pierna, estoy en silla de ruedas. Primero está mi salud y la rodilla que me duele", agregó.

Sobre el dolor que venía sintiendo, Camilota comentó: "Desde hace una semana me dolía y no le di bola. Y el sábado me comunico con Verón y le dije que me dolía si me daba autorización para medicarme".

"El domingo me levanté de la cama para ir al baño y me caí. Pensé que se me iba a pasar y peor, se me enfrió el pie y ahora estoy así", continuó Camilota.

Luego, ante la crítica de Candela por ver sus historias en un boliche, Camilota explicó que se trató de algo laboral por una presencia: "El fin de semana fui a trabajar a una presencia una hora. Cada paso voy informando, yo no salí a bailar. Mis compañeros me acusan y no me creen. Por acá por tele no da Cande", cuestionó.

"No tenía a nadie que me traiga y vino mi amiga de San Miguel, estoy preocupada por mi salud", cerró desde el hospital.

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Camilota habló de la interna con Daniela Celis tras la mudanza de Thiago Medina

Camilota, hermana de Thiago Medina habló en SQP (América Tv) y dejó al descubierto la fría relación que actualmente mantiene con Daniela Celis.

“A mi hermano lo acompaño y lo apoyo en todo lo que él quiera. Obviamente, siempre vamos a ser familia, ¿no? Pero no me quiero meter ahí. Sé lo que está pasando mi hermano, pero tranqui”, lanzó sin vueltas bancando a su hermano.

Y luego evitó confirmar más detalles: “No sé si se mudó todavía, no me meto en su pareja. Pero obviamente hoy le mandé mensajes y me dijo que estaba bien”.

Al ser consultada por su relación con Daniela Celis, Camilota fue directa: “Hablamos muy poco. Compartí el momento de las nenas, pero no nos llevamos bien. Hubo un pique, pero nada, cosa pasada”.

“No estoy peleada, pero no nos llevamos ni bien ni mal. Es un ‘hola, chau’, no voy mucho a la casa. No tengo nada contra Daniela, siempre va a ser familia porque es la mamá de mis sobrinas, pero me encantaría que mi hermano disfrute de la vida porque Dios le dio una oportunidad más”, concluyó sobre su actual vínculo con Daniela Celis.