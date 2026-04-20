Mauricio Macri se acercó a despedir a Luis Brandoni: "Siempre se jugó a decir lo que opinaba"

El velatorio en la Legislatura porteño

El velatorio se realiza durante unas 12 horas, hasta la medianoche, en la Legislatura porteña, en un homenaje abierto al público, amigos y familiares. La extensión de la ceremonia responde a una decisión tomada por sus hijas, en línea con una preferencia que el propio Brandoni había manifestado en vida.

El productor Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor y uno de los organizadores de la despedida, explicó que cada detalle fue conversado con la familia, incluidas sus hijas y su pareja, Saula Benavente. Según relató, Brandoni solía cuestionar la brevedad de los velatorios actuales y sostenía: “¿Por qué los velatorios duran tan poco? Yo soy de la época donde los velatorios tenían que ser largos”.

En ese contexto, sus hijas optaron por organizar una despedida más extensa, para permitir que quienes quisieran acercarse pudieran hacerlo sin apuro.

La muerte del actor de 86 años

Brandoni murió este lunes a la madrugada a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Su estado de salud se había deteriorado de manera progresiva durante casi diez días de internación.

La causa de muerte fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, producto del golpe que sufrió al caerse en su casa.