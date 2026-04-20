Mauricio Macri se acercó a despedir a Luis Brandoni: "Siempre se jugó a decir lo que opinaba"

El ex presidente Mauricio Macri se acercó este lunes por la tarde al velatorio de Luis Brandoni en la Legislatura Porteña para despedirlo y recordar el vínculo que habían construido en los últimos años.
El ex presidente Mauricio Macri participó del velatorio de Luis Brandoni en la Legislatura Porteña, donde destacó su compromiso político y recordó su vínculo personal.
El ex presidente Mauricio Macri se acercó este lunes por la tarde al velatorio de Luis Brandoni en la Legislatura Porteña para despedirlo y recordar el vínculo que habían construido en los últimos años.
“Gracias a la política tuve la posibilidad de conocerlo. Siempre defendió a la república, las libertades, sin importarle las consecuencias, eso no es habitual. En la Argentina hay mucha gente que prefiere especular, más en el mundo artístico, y él siempre se jugó a decir lo que opinaba”, expresó en declaraciones a los medios presentes, entre ellos, A24.
El exmandatario contó que la relación comenzó a consolidarse a partir de la movilización por la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 y que desde entonces mantuvieron contacto frecuente. “Hace un año hablamos por última vez, tratamos de entender lo que pasaba. Él no entendía mucho de estos últimos cambios”, señaló, en referencia a la llegada de Javier Milei a la presidencia.
Además, Macri recordó su admiración por la trayectoria del actor y mencionó que una de las obras que más disfrutó fue Parque Lezama. "Estuvo a punto de acompañarme en la fórmula. Estábamos entre Macri-Brandoni y Macri-Pichetto", confió sobre la campaña presidencial de 2019.
El velatorio se realiza durante unas 12 horas, hasta la medianoche, en la Legislatura porteña, en un homenaje abierto al público, amigos y familiares. La extensión de la ceremonia responde a una decisión tomada por sus hijas, en línea con una preferencia que el propio Brandoni había manifestado en vida.
El productor Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor y uno de los organizadores de la despedida, explicó que cada detalle fue conversado con la familia, incluidas sus hijas y su pareja, Saula Benavente. Según relató, Brandoni solía cuestionar la brevedad de los velatorios actuales y sostenía: “¿Por qué los velatorios duran tan poco? Yo soy de la época donde los velatorios tenían que ser largos”.
En ese contexto, sus hijas optaron por organizar una despedida más extensa, para permitir que quienes quisieran acercarse pudieran hacerlo sin apuro.
Brandoni murió este lunes a la madrugada a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Su estado de salud se había deteriorado de manera progresiva durante casi diez días de internación.
La causa de muerte fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, producto del golpe que sufrió al caerse en su casa.