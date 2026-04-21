Cómo bloquear un celular robado o perdido para evitar su reventa

Si todavía se tiene acceso remoto al equipo a través de internet, se sugiere primero borrar los datos de forma remota. En dispositivos Android se puede utilizar la función Encontrar mi dispositivo de Google; en iPhone, a través de iCloud. Luego se debe proceder con la llamada al *910.

¿Qué impide el bloqueo del celular robado o perdido?

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El equipo queda inhabilitado en todas las redes móviles de Argentina. Nadie podrá utilizarlo insertando un chip nuevo. Si alguien intenta activarlo, el sistema mostrará un mensaje que informa que el dispositivo no puede ser utilizado. De esta manera, se dificulta enormemente su reventa en el mercado informal, ya que el teléfono queda prácticamente inutilizable.

Una vez realizado el bloqueo, el usuario puede solicitar un nuevo chip con el mismo número en su compañía telefónica. En el caso de líneas prepagas, se recomienda que estén registradas a nombre del titular.

Además de la llamada al *910, se recomienda realizar la denuncia policial formal, ya sea en una comisaría o a través de los canales digitales disponibles según la jurisdicción. Esto genera un comprobante oficial que puede ser útil en trámites posteriores.

¿Se puede quitar el bloqueo si se recupera el celular?

Celulares 1 No tires el celular viejo en casa, tenés un tesoro: cómo podés reutilizarlo en simples pasos. (Foto: Archivo)

Es posible solicitar el desbloqueo contactando a la compañía telefónica correspondiente. Habitualmente se requiere el número de la denuncia realizada al *910, presentarse personalmente con el dispositivo y cumplir con otros requisitos de validación de identidad. El bloqueo no es irreversible cuando se acredita la titularidad legítima.

Antes de adquirir un celular usado, se aconseja consultar el IMEI del dispositivo. Se obtiene marcando *#06# en cualquier teléfono. Luego se puede verificar su estado en el sitio oficial del ENACOM: https://www.enacom.gob.ar/imei

Los datos personales de los usuarios son propiedad de las compañías telefónicas. El Ministerio de Seguridad o el Poder Ejecutivo no los poseen directamente y solo pueden acceder a ellos mediante un pedido formal a la Justicia en el marco de una causa judicial específica.