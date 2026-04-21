Javier Milei cierra su gira por Israel con una agenda religiosa y el acto por el Día de la Independencia

Antes de emprender su regreso, el Presidente tiene previsto realizar una última visita al Muro de los Lamentos, uno de los símbolos centrales de su vínculo con el país.

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Acto central bajo estrictas medidas de seguridad

La participación de Milei en el acto por el Día de la Independencia se desarrollará en un contexto de máxima seguridad. Las autoridades israelíes prevén incluso una versión grabada de la ceremonia ante el riesgo de ataques, por lo que la presencia física de funcionarios está sujeta a evaluación permanente.

El mandatario cierra así un viaje en el que ratificó su alineamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu y avanzó en acuerdos de cooperación en áreas estratégicas.

Milei regresará al país acompañado por su comitiva, integrada por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según la agenda oficial, el arribo a Buenos Aires está previsto para el miércoles al mediodía.