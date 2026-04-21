El presidente Javier Milei finaliza este martes su tercera visita oficial a Israel con una agenda cargada de actividades religiosas, encuentros institucionales y su participación en los festejos por el 78° Día de la Independencia israelí.
El Presidente participará del encendido de antorchas en el Monte Herzl y visitará sitios sagrados en Jerusalén. La actividad se realiza en medio de fuertes medidas de seguridad.
Javier Milei cierra su gira por Israel con una agenda religiosa y el acto por el Día de la Independencia (Foto: Reuters)
El presidente Javier Milei finaliza este martes su tercera visita oficial a Israel con una agenda cargada de actividades religiosas, encuentros institucionales y su participación en los festejos por el 78° Día de la Independencia israelí.
El cierre de la gira está previsto en el Monte Herzl, donde el mandatario participará del tradicional encendido de antorchas, uno de los actos centrales de la celebración nacional.
La última jornada del jefe de Estado comenzó a las 10.30 (hora local) con un encuentro con rabinos. Más tarde, a las 16, visitó la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo, en una fecha que coincide con un nuevo aniversario de la muerte del Papa Francisco, a quien le rindió homenaje.
Durante su estadía en Jerusalén, Milei también pasó por la Yeshivá Hebron, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y mantuvo un encuentro con estudiantes.
Antes de emprender su regreso, el Presidente tiene previsto realizar una última visita al Muro de los Lamentos, uno de los símbolos centrales de su vínculo con el país.
La participación de Milei en el acto por el Día de la Independencia se desarrollará en un contexto de máxima seguridad. Las autoridades israelíes prevén incluso una versión grabada de la ceremonia ante el riesgo de ataques, por lo que la presencia física de funcionarios está sujeta a evaluación permanente.
El mandatario cierra así un viaje en el que ratificó su alineamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu y avanzó en acuerdos de cooperación en áreas estratégicas.
Milei regresará al país acompañado por su comitiva, integrada por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según la agenda oficial, el arribo a Buenos Aires está previsto para el miércoles al mediodía.