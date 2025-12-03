Caso ANDIS: Guadalupe Muñoz, la novia de Miguel Ángel Calvete, se negó a declarar

La investigación detectó que es titular de la firma Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S., con domicilio legal en Maipú 60, el mismo que comparten otras compañías señaladas en el expediente, como INDECOMM S.R.L., propiedad de Calvete.

Además, entre los socios de Muñoz aparecen dos imputadas:

Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS y luego empleada de Roche, hoy desvinculada.

Ruth Noemí Lozano, expresidenta de la droguería Profarma, una de las cuatro firmas que habrían concentrado el 93% de las compulsas de precios para la compra de medicamentos PACBI.

Chats, movimientos de dinero y visitas que profundizan las sospechas

La causa también reveló que Muñoz habría sido quien facilitó grandes sumas de dinero al exdirector de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En un mensaje recuperado por peritos informáticos, Calvete le pide a su pareja que prepare “cinco palos” para “el pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, en referencia a Spagnuolo.

Si bien ese viaje oficial finalmente no se concretó, los registros muestran que Muñoz y Calvete visitaron reiteradamente el barrio privado Campos de Alto Grande, donde vive el exfuncionario. En dos de esas visitas también estuvo presente Sergio Mastropietro, empresario investigado por presunto lavado a través de una compañía de aviación privada. Las fechas coinciden con movimientos de fondos y a Spagnuolo se le secuestró una máquina de contar billetes, un dato que alimenta las sospechas de cobro de coimas.

Guadalupe Muñoz se negó a declarar, al igual que la mayoría de los que fueron indagados.

Gestión de cheques y operaciones con criptomonedas

Otro punto clave de la acusación es la supuesta gestión financiera a cargo de Muñoz. Según la Fiscalía, recibió cheques de empresas del sector salud y los derivó a terceros. Entre ellos aparece Alan Pocoví, señalado por realizar movimientos de dinero y operaciones con criptomonedas para dificultar su trazabilidad. A pesar de su rol, Pocoví aún no fue citado a indagatoria.

Chats durante los allanamientos

En octubre, cuando Casanello ordenó allanamientos simultáneos, Muñoz mantuvo comunicaciones consideradas relevantes con Di Giorno. En esos intercambios habrían coordinado movimientos urgentes de dinero para evitar su incautación, incluida la posibilidad de enviarlo a la empresa de aviación vinculada a Mastropietro.