Caso ANDIS: Guadalupe Muñoz, la novia de Miguel Ángel Calvete, se negó a declarar
La Justicia la investiga por su presunta participación en la administración del dinero generado en la Agenda Nacional de Discapacidad. Cuáles son las pruebas que tiene la Justicia.
Guadalupe Ariana Muñoz, la mujer de Miguel Calvete, al salir de Comodoro Py tras ser indagada por los presuntos sobornos en la Andis.
Guadalupe Muñoz, pareja del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como supuesto director en las sombras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py. La Justicia la investiga por su presunta participación en la administración del dinero generado por la asociación ilícita que habría operado entre un grupo de droguerías y el organismo estatal.
Muñoz llegó puntual al Juzgado Federal N° 11, acompañada por su abogado, Ignacio Pascual. Frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, escuchó la lectura de los cargos y luego hizo uso de su derecho a no responder preguntas.
Hasta el momento, la mayoría de los imputados se negó a declarar, con excepción de Roger Grant, coordinador de un área clave dentro de ANDIS. Según las defensas, aún no accedieron a la totalidad de los legajos de la causa ni terminaron de analizar la acusación, por lo que en los próximos días presentarán descargos por escrito.
El rol que la Justicia atribuye a Guadalupe Muñoz en la causa ANDIS
De acuerdo con la imputación fiscal, Muñoz no solo habría administrado parte del dinero investigado, sino que también figura dentro del entramado societario presuntamente utilizado para canalizar fondos.
La investigación detectó que es titular de la firma Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S., con domicilio legal en Maipú 60, el mismo que comparten otras compañías señaladas en el expediente, como INDECOMM S.R.L., propiedad de Calvete.
Además, entre los socios de Muñoz aparecen dos imputadas:
Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS y luego empleada de Roche, hoy desvinculada.
Ruth Noemí Lozano, expresidenta de la droguería Profarma, una de las cuatro firmas que habrían concentrado el 93% de las compulsas de precios para la compra de medicamentos PACBI.
Chats, movimientos de dinero y visitas que profundizan las sospechas
La causa también reveló que Muñoz habría sido quien facilitó grandes sumas de dinero al exdirector de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En un mensaje recuperado por peritos informáticos, Calvete le pide a su pareja que prepare “cinco palos” para “el pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, en referencia a Spagnuolo.
Si bien ese viaje oficial finalmente no se concretó, los registros muestran que Muñoz y Calvete visitaron reiteradamente el barrio privado Campos de Alto Grande, donde vive el exfuncionario. En dos de esas visitas también estuvo presente Sergio Mastropietro, empresario investigado por presunto lavado a través de una compañía de aviación privada. Las fechas coinciden con movimientos de fondos y a Spagnuolo se le secuestró una máquina de contar billetes, un dato que alimenta las sospechas de cobro de coimas.
Gestión de cheques y operaciones con criptomonedas
Otro punto clave de la acusación es la supuesta gestión financiera a cargo de Muñoz. Según la Fiscalía, recibió cheques de empresas del sector salud y los derivó a terceros. Entre ellos aparece Alan Pocoví, señalado por realizar movimientos de dinero y operaciones con criptomonedas para dificultar su trazabilidad. A pesar de su rol, Pocoví aún no fue citado a indagatoria.
Chats durante los allanamientos
En octubre, cuando Casanello ordenó allanamientos simultáneos, Muñoz mantuvo comunicaciones consideradas relevantes con Di Giorno. En esos intercambios habrían coordinado movimientos urgentes de dinero para evitar su incautación, incluida la posibilidad de enviarlo a la empresa de aviación vinculada a Mastropietro.