Dieron el alta al hombre que fue apuñalado en la cabeza con una llave de auto

Smith fue trasladado de inmediato al hospital Evita Pueblo, donde le realizaron una cirugía de alta complejidad. Tras varios días en estado reservado, este martes finalmente fue dado de alta.

quien-es-el-hombre-que-le-clavo-una-llave-en-la-cabeza-a-un-hincha-despues-de-un-partido-de-futbol-juvenil-foto-instagram-taty9049-tn-UTCSQTSNYNATDCYO47OQSTFW6Y Quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un hincha después de un partido de fútbol juvenil.

Quién es el acusado de clavarle una llave en la cabeza

Por el ataque, la Policía detuvo a Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien quedó imputado por “tentativa de homicidio”, un delito que prevé penas de hasta 17 años de prisión.

Álvarez, conocido como “Taty”, también sufrió heridas en la cara durante la pelea. Según medios locales, es una figura reconocida en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos pasaron por diferentes clubes de la zona. No sería la primera vez que se ve involucrado en un episodio violento.

En sus redes sociales, el acusado muestra que vive en Plátanos, partido de Berazategui, y que se dedica a la venta de productos de almacén. El caso continúa bajo investigación mientras la familia de Smith reclama justicia y mayor seguridad en las competencias juveniles.