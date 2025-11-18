Dieron el alta al hombre que fue apuñalado en la cabeza con una llave de auto
La víctima había sido agredida en el marco de una pelea de un partido de fútbol femenino juvenil y debió ser operada de urgencia permaneciendo cuatro días en terapia intensiva
Jonathan “El Corto” Smith recibió el alta luego de ser atacado con una llave de auto.
El hombre que había sido brutalmente atacado durante un partido de fútbol femenino Sub 16 en Berazategui recibió el alta médica tras cuatro días en terapia intensiva. Se trata de Jonathan José Smith, un exfutbolista de 35 años que fue operado de urgencia después de que un espectador le clavara una llave de auto en la cabeza durante una pelea en el Club GEVE.
El violento episodio ocurrió el jueves, después de una discusión entre jugadoras de Estrella de Plátanos y Colegiales que terminó en una pelea entre familiares. La hija de Smith fue agredida y él intervino para defenderla.
En medio del caos, un hombre lo atacó con una llave metálica y la dejó incrustada en su cráneo. Las imágenes del momento, que se viralizaron rápidamente, muestran a una mujer asistiendo a la víctima con la herramienta todavía clavada.
Testigos del lugar, como Romina, una vecina aseguraron a la prensa que el agresor permaneció en el club incluso después del ataque porque quería recuperar la llave de su vehículo. “Era lo único que quería”, relató la mujer.
Smith fue trasladado de inmediato al hospital Evita Pueblo, donde le realizaron una cirugía de alta complejidad. Tras varios días en estado reservado, este martes finalmente fue dado de alta.
Quién es el acusado de clavarle una llave en la cabeza
Por el ataque, la Policía detuvo a Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien quedó imputado por “tentativa de homicidio”, un delito que prevé penas de hasta 17 años de prisión.
Álvarez, conocido como “Taty”, también sufrió heridas en la cara durante la pelea. Según medios locales, es una figura reconocida en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos pasaron por diferentes clubes de la zona. No sería la primera vez que se ve involucrado en un episodio violento.
En sus redes sociales, el acusado muestra que vive en Plátanos, partido de Berazategui, y que se dedica a la venta de productos de almacén. El caso continúa bajo investigación mientras la familia de Smith reclama justicia y mayor seguridad en las competencias juveniles.