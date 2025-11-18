Conmoción por la muerte de un niño de un año que cayó por el hueco de un ascensor

Un niño de un año murió este martes al mediodía después de caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio de Flores, pese a los intentos de reanimación con maniobras de RCP que se realizaron en el lugar.
Un nene de un año y cuatro meses falleció este martes al mediodía tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio de avenida Avellaneda al 2400, en Flores.
Un niño de un año murió este martes al mediodía después de caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio de Flores, pese a los intentos de reanimación con maniobras de RCP que se realizaron en el lugar.
De acuerdo con la información de la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en avenida Avellaneda al 2400, donde los bomberos acudieron tras el alerta por la caída del menor hacia el subsuelo del edificio.
En el operativo intervino también el SAME, el equipo médico continuó con las maniobras de resucitación y trasladó al niño al Hospital Teodoro Álvarez, en Aranguren al 2700, el centro asistencial más cercano. A pesar de la atención recibida, el nene —que presentaba un paro cardíaco y múltiples traumatismos— murió mientras era asistido.
Antes de la llegada del SAME, miembros de Hejaulutz, la unidad de emergencia de la colectividad judía que opera en la zona, habían brindado las primeras curaciones.
Las fuentes policiales señalaron que todavía se analizan las circunstancias en las que el menor, un niño de un año y cuatro meses, argentino, cayó por el hueco del ascensor en un edificio de diez pisos y un subsuelo. Una de las primeras hipótesis sostiene que otro niño abrió la puerta del ascensor y el bebé cayó por el hueco.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 12, que ordenó el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil para realizar peritajes, inspecciones y tomar declaraciones.
En paralelo, la familia del niño recibe contención psicológica mientras se determina si la caída fue consecuencia de un descuido o de una falla en la puerta del ascensor que permitió que los menores manipularan el mecanismo.