Conmoción por la muerte de un niño de un año que cayó por el hueco de un ascensor

Las fuentes policiales señalaron que todavía se analizan las circunstancias en las que el menor, un niño de un año y cuatro meses, argentino, cayó por el hueco del ascensor en un edificio de diez pisos y un subsuelo. Una de las primeras hipótesis sostiene que otro niño abrió la puerta del ascensor y el bebé cayó por el hueco.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 12, que ordenó el trabajo de la Unidad Criminalística Móvil para realizar peritajes, inspecciones y tomar declaraciones.

En paralelo, la familia del niño recibe contención psicológica mientras se determina si la caída fue consecuencia de un descuido o de una falla en la puerta del ascensor que permitió que los menores manipularan el mecanismo.