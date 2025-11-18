La terminante opinión de Pampita sobre la entrevista de la China Suárez y sus dichos contra Benjamín Vicuña

"De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio", concluyó.

Qué dijo la China Suárez de Benjamín Vicuña

La entrevista que la China Suárez le concedió a Moria Casán para La Mañana con Moria (El Trece) dejó varias definiciones fuertes, especialmente al abordar el capítulo final de su historia con Benjamín Vicuña. A lo largo de la conversación, la actriz no dudó en admitir que el vínculo con el chileno —padre de Magnolia y Amancio— estaba roto desde hacía tiempo, mucho antes de la separación formal.

El tema salió a la luz cuando Moria quiso saber cómo había comenzado el acercamiento con Mauro Icardi. La actriz no esquivó el tema: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, expresó sin rodeos. Esa sinceridad llevó a la conductora a profundizar a la conductora: “¿Por qué estabas tan mal?”.

La respuesta llegó con la misma contundencia, y con una clara referencia a Vicuña, aunque sin nombrarlo: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”.

“Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)”, reconoció, dejando entrever un intento por sostener el vínculo más allá de lo saludable.

Hacia el final, también habló del impacto emocional que le generó la ruptura. “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”, confesó, mostrando una faceta más vulnerable detrás de su imagen poderosa.