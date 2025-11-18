A24.com

La terminante opinión de Pampita sobre la entrevista de la China Suárez y sus dichos contra Benjamín Vicuña

Pampita fue sincera y punzante al opinar sobre los dichos de la China Suárez contra Benjamín Vicuña en las entrevistas que brindó a Mario Pergolini y Moria Casán, donde la actriz volvió a exponer cómo fueron los últimos años de la relación.

18 nov 2025, 17:05
Pampita expresó su opinión sobre los polémicos dichos de la China Suárez acerca de Benjamín Vicuña en la entrevista con Moria Casán.

En un año en el que los conflictos entre ellos salieron a la luz como nunca, especialmente por la disputa vinculada a sus hijos —con fuertes descargos en redes sociales y declaraciones públicas—, la actriz tomó la palabra en un momento en el que todo el país estaba pendiente de sus declaraciones, y reveló detalles de lo que habría atravesado durante los últimos años de su relación con el actor chileno.

Ardohain, como ya había manifestado en aquel entonces, volvió a apoyar al papá de Bautista, Beltrán y Benicio luego de la nota que se vio por eltrece. "No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos voy a salir a hablar, porque la prioridad son mis hijos. En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba hablando de mis hijos también, y de cómo los paterna", señaló acerca de su postura del conflicto, y la intención de interceder cuando sus hijos están involucrados.

Sobre esta línea, explicó cómo es el vínculo con su expareja: "Yo te puedo hablar de cómo es mí relación con Benjamín: una comunicación muy fluida y siempre de ponernos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la crianza. No te sabría decir cómo es la relación de ellos, mi realidad con Benjamín es que nos llevamos muy bien, consensuamos y todo se charla en conjunto y en equipo".

"De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio", concluyó.

Qué dijo la China Suárez de Benjamín Vicuña

La entrevista que la China Suárez le concedió a Moria Casán para La Mañana con Moria (El Trece) dejó varias definiciones fuertes, especialmente al abordar el capítulo final de su historia con Benjamín Vicuña. A lo largo de la conversación, la actriz no dudó en admitir que el vínculo con el chileno —padre de Magnolia y Amancio— estaba roto desde hacía tiempo, mucho antes de la separación formal.

El tema salió a la luz cuando Moria quiso saber cómo había comenzado el acercamiento con Mauro Icardi. La actriz no esquivó el tema: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, expresó sin rodeos. Esa sinceridad llevó a la conductora a profundizar a la conductora: “¿Por qué estabas tan mal?”.

La respuesta llegó con la misma contundencia, y con una clara referencia a Vicuña, aunque sin nombrarlo: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”.

“Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)”, reconoció, dejando entrever un intento por sostener el vínculo más allá de lo saludable.

Hacia el final, también habló del impacto emocional que le generó la ruptura. “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”, confesó, mostrando una faceta más vulnerable detrás de su imagen poderosa.

