"¡Dejen de pegarle!": el desesperado relato de la mujer que vio cómo le clavaron una llave en la cabeza a su marido

Respecto del momento en que se desmadró el partido de fútbol, la mujer contó su experiencia. “Cuando vi la pelea, estaba lejos. Entré a la cancha para agarrar a mi nena para que no pegue ni le peguen. En un momento vi a mi marido que estaba desmayado en el piso. Mi nena, al ver la situación, cayó tendida en el piso y ahí recibió una patada en la cabeza”, relató. Al recordar el angustiante momento, dijo: “Pedí por favor que le dejaran de pegarle”.

Acerca del estado de salud de la menor, Romina contó: “Estuvo internada en terapia intermedia. Hoy está dolorida, pero por suerte está bien”, concluyó.

El caso quedó en manos de la fiscalía UFI N°3, que ordenó la detención inmediata de Álvarez y el secuestro de su auto. Este viernes será trasladado para prestar declaración indagatoria por el delito de tentativa de homicidio.

Quién es Gastón Omar Álvarez, el acusado por tentativa de homicidio

Álvarez, conocido en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui como “Taty”, tiene 40 años y trayectoria en las divisiones juveniles de la zona, donde sus hijos formaron parte de distintos clubes. Según informaron medios locales, no sería la primera vez que aparece involucrado en episodios violentos vinculados al deporte barrial.

De acuerdo con lo que muestra en sus redes sociales, vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de productos de almacén. Tras el episodio del miércoles, quedó imputado por tentativa de homicidio y detenido por orden de la UFI N°3, que además dispuso el secuestro de su vehículo.

Durante el enfrentamiento, Álvarez también sufrió heridas en la cara y reconoció ser el dueño de la llave que terminó incrustada en la cabeza de Smith.