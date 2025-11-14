En vivo Radio La Red
"¡Dejen de pegarle!": el desesperado relato de la mujer que vio cómo le clavaron una llave en la cabeza a su marido

La esposa del agredido contó su dramática experiencia durante el partido de fútbol femenino Sub 16 del Club GEVE en Berazategui que terminó en una batalla campal.

Ahora está bien. Hablé con el médico y me dijo que, dentro de todo, se encuentra estable”, expresó Romina, la esposa del hombre al que le clavaron una llave de auto en la frente, que le perforó parte del cráneo, durante un partido de fútbol femenino Sub 16 del Club GEVE en Berazategui.

Por el violento hecho ocurrido la noche del miércoles entre los equipos Estrella de Plátanos y Colegiales, Jonathan José Smith, quien había asistido al club para acompañar a su hija, terminó gravemente herido tras intervenir en una discusión entre padres, desencadenada luego de un cruce entre jugadoras menores.

Acto seguido debió ser operado de urgencia en el Hospital Evita Pueblo, donde permanece internado. “Él se quiso sacar la llave de la cabeza y le dijimos que no. En el hospital nos dijeron que fue lo mejor que pudo hacer porque sino podía ser más grave”, agregó la mujer en diálogo con A24.

“Estamos muy tristes, en cinco minutos se desmadró todo", contó Romina, quien prefirió no hacer referencia al agresor, Omar Álvarez, de 40 años, que quedó detenido, acusado de “tentativa de homicidio” y quedó a disposición de la fiscalía N° 3. “No me quiero meter en ese tema porque está judicializado. Cada uno sabe lo que hizo”, completó.

Respecto del momento en que se desmadró el partido de fútbol, la mujer contó su experiencia. Cuando vi la pelea, estaba lejos. Entré a la cancha para agarrar a mi nena para que no pegue ni le peguen. En un momento vi a mi marido que estaba desmayado en el piso. Mi nena, al ver la situación, cayó tendida en el piso y ahí recibió una patada en la cabeza”, relató. Al recordar el angustiante momento, dijo: “Pedí por favor que le dejaran de pegarle”.

Acerca del estado de salud de la menor, Romina contó: “Estuvo internada en terapia intermedia. Hoy está dolorida, pero por suerte está bien”, concluyó.

El caso quedó en manos de la fiscalía UFI N°3, que ordenó la detención inmediata de Álvarez y el secuestro de su auto. Este viernes será trasladado para prestar declaración indagatoria por el delito de tentativa de homicidio.

Quién es Gastón Omar Álvarez, el acusado por tentativa de homicidio

Álvarez, conocido en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui como “Taty”, tiene 40 años y trayectoria en las divisiones juveniles de la zona, donde sus hijos formaron parte de distintos clubes. Según informaron medios locales, no sería la primera vez que aparece involucrado en episodios violentos vinculados al deporte barrial.

De acuerdo con lo que muestra en sus redes sociales, vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de productos de almacén. Tras el episodio del miércoles, quedó imputado por tentativa de homicidio y detenido por orden de la UFI N°3, que además dispuso el secuestro de su vehículo.

Durante el enfrentamiento, Álvarez también sufrió heridas en la cara y reconoció ser el dueño de la llave que terminó incrustada en la cabeza de Smith.

