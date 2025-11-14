Quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un padre después de un partido de fútbol juvenil

Durante el enfrentamiento, Álvarez también sufrió heridas en la cara y reconoció ser el dueño de la llave que terminó incrustada en la cabeza de Smith.

Cómo se produjo la agresión en el club GEVE

El violento episodio ocurrió en plena jornada del torneo de fútbol femenino juvenil. Testigos señalaron que la hija de Smith habría sido agredida en medio del partido, lo que generó tensión entre las familias presentes. En ese contexto, Smith intervino para defender a su hija y también habría intentado proteger a un amigo cuando fue atacado de manera brutal.

Las imágenes posteriores al enfrentamiento impactaron a toda la comunidad deportiva: se ve a Smith tendido en el suelo, asistido por una mujer mientras una llave permanece clavada en su cráneo. De fondo, se escuchan gritos, llanto y desesperación de las chicas que minutos antes estaban concentradas en el partido.

Una de las presentes, Romina, relató a TN que incluso después de la llegada de la Policía, Álvarez no dejó la escena. Según su testimonio, el acusado estaba obsesionado con recuperar la llave de su vehículo, sin prestar atención a la gravedad de la situación. “Era lo único que quería”, afirmó.

Qué medidas tomó la justicia y qué se espera en las próximas horas

El caso quedó en manos de la fiscalía UFI N°3, que ordenó la detención inmediata de Álvarez y el secuestro de su auto. Este viernes será trasladado para prestar declaración indagatoria por el delito de tentativa de homicidio.

Mientras tanto, la comunidad de Berazategui continúa conmocionada por un hecho que expone, una vez más, los niveles de violencia que atraviesan al deporte infantil y juvenil en distintos puntos del país.