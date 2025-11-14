En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Violencia
CONMOCIÓN

Quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un padre después de un partido de fútbol juvenil

El agresor quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio luego de un violento enfrentamiento que se desató tras un partido de fútbol femenino. La víctima, Jonathan José Smith, sufrió una herida gravísima al recibir una llave incrustada en la cabeza.

Quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un padre después de un partido de fútbol juvenil

La noche del miércoles dejó una escena estremecedora en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), en Berazategui. Lo que comenzó como un encuentro de fútbol femenino Sub 16 entre Estrella de Plátanos y Colegiales terminó en una batalla campal entre familiares, que derivó en un hecho de extrema violencia: un hombre recibió una llave incrustada en el cráneo. Por el ataque quedó detenido Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien este viernes será trasladado para dar su declaración ante la justicia.

Apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo. 
image

La víctima es Jonathan José Smith, un exfutbolista de 35 años, que había asistido al club para acompañar a su hija y terminó gravemente herido tras intervenir en una discusión entre padres, desencadenada luego de un cruce entre jugadoras menores.

Quién es Gastón Omar Álvarez, el acusado por tentativa de homicidio

Álvarez, conocido en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui como “Taty”, tiene 40 años y trayectoria en las divisiones juveniles de la zona, donde sus hijos formaron parte de distintos clubes. Según informaron medios locales, no sería la primera vez que aparece involucrado en episodios violentos vinculados al deporte barrial.

De acuerdo con lo que muestra en sus redes sociales, vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de productos de almacén. Tras el episodio del miércoles, quedó imputado por tentativa de homicidio y detenido por orden de la UFI N°3, que además dispuso el secuestro de su vehículo.

Durante el enfrentamiento, Álvarez también sufrió heridas en la cara y reconoció ser el dueño de la llave que terminó incrustada en la cabeza de Smith.

Cómo se produjo la agresión en el club GEVE

El violento episodio ocurrió en plena jornada del torneo de fútbol femenino juvenil. Testigos señalaron que la hija de Smith habría sido agredida en medio del partido, lo que generó tensión entre las familias presentes. En ese contexto, Smith intervino para defender a su hija y también habría intentado proteger a un amigo cuando fue atacado de manera brutal.

Las imágenes posteriores al enfrentamiento impactaron a toda la comunidad deportiva: se ve a Smith tendido en el suelo, asistido por una mujer mientras una llave permanece clavada en su cráneo. De fondo, se escuchan gritos, llanto y desesperación de las chicas que minutos antes estaban concentradas en el partido.

Una de las presentes, Romina, relató a TN que incluso después de la llegada de la Policía, Álvarez no dejó la escena. Según su testimonio, el acusado estaba obsesionado con recuperar la llave de su vehículo, sin prestar atención a la gravedad de la situación. “Era lo único que quería”, afirmó.

Qué medidas tomó la justicia y qué se espera en las próximas horas

El caso quedó en manos de la fiscalía UFI N°3, que ordenó la detención inmediata de Álvarez y el secuestro de su auto. Este viernes será trasladado para prestar declaración indagatoria por el delito de tentativa de homicidio.

Mientras tanto, la comunidad de Berazategui continúa conmocionada por un hecho que expone, una vez más, los niveles de violencia que atraviesan al deporte infantil y juvenil en distintos puntos del país.

