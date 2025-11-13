Violencia en el fútbol femenino juvenil: apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo

Embed

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la violencia comenzó tras una discusión entre jugadoras, que escaló en cuestión de minutos y derivó en una pelea entre familiares. En ese contexto, la hija de Smith fue agredida, lo que desencadenó la intervención del delegado del club.

Traslado al hospital, operación e investigación

En las impactantes imágenes grabadas por vecinos, se ve a la víctima siendo asistida por una mujer mientras aún tenía la llave incrustada en la cabeza. También se escuchan los gritos y el llanto de las adolescentes, que minutos antes disputaban el partido.

Captura Apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo.

El hombre agredido y su hija fueron trasladados en primera instancia al hospital de Berazategui en un vehículo particular. Ahora, luego de la operación, la víctima permanece estable, pero esperan la evolución de la cirugía para saber si puede generar daños colaterales o secuelas.

En tanto la hija de Smith tuvo golpes en la espalda y la justicia investiga las cámaras del lugar y los detalles de los testigos para determinar con precisión lo que pasó.