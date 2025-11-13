Violencia en el fútbol femenino juvenil: apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo
El hecho ocurrió en Berazategui tras una pelea de padres en medio de un partido de la categoría sub 16. La víctima fue operada y hay un detenido.
Apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo.
Un episodio de violencia extrema en el fútbol femenino juvenil conmocionó a Berazategui en las últimas horas. Durante un partido de la categoría Sub 16 del Club GEVE,un hombre fue apuñalado en la cabeza con una llave de auto en medio de una pelea entre hinchas.
La víctima, identificada como Jonathan José Smith,fue operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva. Según relataron testigos, Smith intervino para defender a un amigo y a su hija en medio del conflicto.
Las imágenes difundidas por A24, del hombre que tenía la llave clavada en el medio de la frente, son impactantes y además, se mostró la radiografía en donde se puede comprobar que la herida perforó parte del cráneo de la víctima.
Por el ataque, la Policía detuvo a Omar Álvarez, de 40 años, acusado de “tentativa de homicidio”, un delito que contempla penas de hasta 17 años de prisión y quedó a disposición de la fiscalía N° 3 de Berazategui.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la violencia comenzó tras una discusión entre jugadoras, que escaló en cuestión de minutos y derivó en una pelea entre familiares. En ese contexto, la hija de Smith fue agredida, lo que desencadenó la intervención del delegado del club.
Traslado al hospital, operación e investigación
En las impactantes imágenes grabadas por vecinos, se ve a la víctima siendo asistida por una mujer mientras aún tenía la llave incrustada en la cabeza. También se escuchan los gritos y el llanto de las adolescentes, que minutos antes disputaban el partido.
El hombre agredido y su hija fueron trasladados en primera instancia al hospital de Berazategui en un vehículo particular. Ahora, luego de la operación, la víctima permanece estable, pero esperan la evolución de la cirugía para saber si puede generar daños colaterales o secuelas.
En tanto la hija de Smith tuvo golpes en la espalda y la justicia investiga las cámaras del lugar y los detalles de los testigos para determinar con precisión lo que pasó.