La Summer Game Fest anticipó los videojuegos más importantes

Summer-Game-Fest_-Fort-Solis-Interview-with-Troy-Baker-and-Roger-Clark-1-19-screenshot.png El periodista y conductor canadiense Geoff Keighley ofició de conductor del evento.

Poco más de dos horas de anuncios y tráilers de los títulos que desembarcarán durante lo que queda de 2022 y 2023 marcaron el inicio del Summer Game Fest.

remake-the-last-of-us-scaled.webp The Last of Us, uno de los grandes protagonistas del primer día del Summer Game Fest.

Los anuncios más importantes

Street Fighter 6 dió el puntapié inicial de la noche, con la confirmación del regreso de "Guile", el clásico personaje de la saga.

"Volvió a casa para ser el cabeza de familia, pero ahora le espera una nueva misión. El set de movimientos de Guile combina sus movimientos característicos con otros nuevos. Es un personaje poderoso que sigue siendo capaz de mantener a sus oponentes lejos", anuncia Capcom.

Street Fighter 6 - Guile Gameplay Trailer

Street Fighter 6 llegará en 2023 a PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

El segundo protagonista de la noche fue el juego nuevo de la franquicia Aliens: Dark Descent. El título de estrategia en tiempo real tendrá su lanzamiento en 2023 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Desarrollado por el estudio Tindalos Interactive, Dark Descent permitirá "dirigir un escuadrón de endurecidos marines coloniales para detener un terrorífico brote de xenomorfos en la Luna Lethe".

Aliens: Dark Descent - World Premiere Reveal Trailer

El sangriento The Callisto Protocol fue el siguiente videojuego en revelar su gameplay. El título de terror de supervivencia tiene su lanzamiento programado para el próximo 2 de diciembre a PS4, PS5, Xbox One y Microsoft Windows.

Summer Game Fest: The Callisto Protocol World Premiere Gameplay Footage

Luego de revelar su tráiler oficial en las últimas horas, Call of Duty: Modern Warfare II también presentó el primer gameplay, con un nuevo nivel llamado "Dark Water".

El título llega el próximo 28 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Official Dark Water Level Gameplay - Call of Duty: Modern Warfare II

Flashback 2, Witchfire, Fort Solis, Stormgate, American Arcadia y Goat Simulator 3, Marvel Midnight Suns, Cuphead: The Delicious Last Course, Lasyers for Fears, Zenless Zone Zero, One Piece Odyssey, Warhammer Darktide, Super People y Gotham Knight, entre tantos otros videojuegos, también dijeron presente en el Summer Game Fest.

Otra de las importantes novedades del evento gamer fue la confirmación de la fecha de lanzamiento del esperado Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. El regreso triunfal de las Tortugas Ninja se dará el próximo 16 de junio en PS4, Xbox One, PC y Switch.

TMNT: Shredder’s Revenge - Release Date Trailer

El cierre del primer día del Summer Game Fest estuvo a cargo de Naughty Dog, con el anuncio y el tráiler de la remake del primer título de The Last of Us, lanzado originalmente en 2013 para PS3.

The Last of Us Part I, nueva edición del popular juego postapocaliptico, desembarca el próximo 2 de septiembre para PS5, y más adelante para PC.

The Last of Us Part I - Announce Trailer | PS5 Games

La desarrolladora de videojuegos estadounidense también anunció que está desarrollando un título multijugador basado en el universo de The Last of Us, con una trama completamente nueva y nuevos personajes, y dio a conocer la primera imágen oficial de la serie para HBO, adaptación del juego.