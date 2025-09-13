Las desesperantes palabras que repetía Thiago Medina segundos después del terrible accidente

Embed

Qué dijo el testigo que auxilió a Thiago Medina

Raúl iba algunos metros más atrás cuando Thiago Medina colisionó en su moto contra el Chevrolet Corsa. Por ello, vio todo en primera persona y rápidamente pudo asistir al joven.

El hombre en cuestion relató cómo llegó al lugar apenas segundos después del accidente. “Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco", comenzó contando.

Asimismo, explicó que Thiago estaba tendido junto a su moto en la calle, por lo que rápidamente corrieron a asistirlo. "Estaba en el medio de la calzada, nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema".

“Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”, contó cómo intentó mantener la calma de la expareja de Daniela Celis.

Por último, recordó con angustia la maniobra que realizaron y la tardanza del SEM: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”.