Las desesperantes palabras que repetía Thiago Medina segundos después del terrible accidente

Tras el fuerte accidente en su moto, Thiago Medina quedó tendido en el suelo y fue auxiliado por Raúl, quien luego relató en una entrevista las palabras que le dijo el ex Gran Hermano antes de que llegara la ambulancia.

13 sept 2025, 22:39
Tras sufrir un fuerte accidente en su moto, Thiago Medina quedó tendido en el suelo. En ese momento apareció Raúl para auxiliarlo, quien en una entrevista relató cómo se desarrollaron los primeros instantes tras el choque y qué decía el joven mientras aguardaban la llegada del SEM. Sus palabras fueron estremecedoras y generan angustia al escucharlas.

“Me duele un montón”, eran las palabras que repetía sin cesar, según contó el testigo. Pero no fueron las únicas. "Le di la mano para que sienta que estábamos con él. Las otras señoras le estaban hablando todo el tiempo para que no entrara en shock", sumó el hombre sobre cómo accionaron para que mantuviera la calma.

El testigo también explicó que al comienzo el joven estaba lúcido, pero que poco a poco fue perdiendo el conocimiento. "Tratamos de ayudarlo y en un momento decía: '¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó?'".

"Tratamos de sacarle algún número para llamar o avisarle, pero no pudo desbloquear el teléfono. Estaba en shock", mencionó sobre la intención que tuvieron en ese instante.

Qué dijo el testigo que auxilió a Thiago Medina

Raúl iba algunos metros más atrás cuando Thiago Medina colisionó en su moto contra el Chevrolet Corsa. Por ello, vio todo en primera persona y rápidamente pudo asistir al joven.

El hombre en cuestion relató cómo llegó al lugar apenas segundos después del accidente. “Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco", comenzó contando.

Asimismo, explicó que Thiago estaba tendido junto a su moto en la calle, por lo que rápidamente corrieron a asistirlo. "Estaba en el medio de la calzada, nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema".

“Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”, contó cómo intentó mantener la calma de la expareja de Daniela Celis.

Por último, recordó con angustia la maniobra que realizaron y la tardanza del SEM: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”.

Raúl, testigo Thiago Medina

     

 

