Buñuelos de espinaca sin harina ni fritura: una receta simple y saludable que sorprende a todos

Cómo se preparan los buñuelos paso a paso

Preparar la espinaca : lavar bien las hojas y escurrirlas. Picar finamente y reservar.

Mezclar los ingredientes : en un bol, batir los huevos y agregar la espinaca picada, el queso rallado y salpimentar al gusto. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Formar los buñuelos : con la mezcla, hacer pequeñas bolitas o discos, según el tamaño deseado.

Cocinar sin fritura: colocar los buñuelos en una sartén antiadherente a fuego medio-bajo, cocinar tapados unos minutos por cada lado hasta que se doren ligeramente y queden firmes por dentro. Otra opción es hornearlos a 180 °C durante 10-12 minutos, dependiendo del grosor.

El resultado son buñuelos jugosos por dentro, con un toque dorado por fuera, sin necesidad de aceite ni fritura.

Qué variantes se pueden hacer con esta receta

A pesar de su sencillez, esta preparación es muy versátil:

Se puede añadir hierbas frescas como perejil o ciboulette para darle un toque aromático.

Cambiar el tipo de queso, usando mozzarella para un sabor más suave o cheddar para un toque intenso.

Servirlos con salsas saludables, como yogur natural, guacamole o hummus, para un snack completo y nutritivo.

Por qué elegir estos buñuelos de espinaca

Esta versión de buñuelos combina salud, practicidad y sabor. Con apenas cuatro ingredientes, se logra un plato rápido, apto para dietas bajas en carbohidratos y sin aceite adicional, ideal para quienes buscan alternativas más ligeras y nutritivas sin resignar el placer de comer algo delicioso.

Una opción ligera y rápida para todos los días

Los buñuelos de espinaca sin harina ni fritura demuestran que es posible disfrutar de snacks caseros y saludables con mínima preparación y pocos ingredientes. Ya sea como acompañamiento, desayuno o merienda, esta receta sencilla permite sumar vegetales a la dieta de forma divertida y sabrosa, sin complicaciones y con un resultado que sorprenderá incluso a quienes no son fanáticos de la espinaca.