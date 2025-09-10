En vivo Radio La Red
Buñuelos de espinaca sin harina ni fritura: una receta simple y saludable que sorprende a todos

Buñuelos de espinaca sin harina ni fritura: una receta simple y saludable que sorprende a todos

Los buñuelos de espinaca son un clásico en muchas mesas, pero en esta versión minimalista y ligera se transforman en un snack saludable que se prepara con solo cuatro ingredientes. Su principal ventaja es que no requieren harina ni fritura, lo que los hace ideales para quienes buscan opciones bajas en calorías y fáciles de preparar. Además, se pueden disfrutar tanto en desayunos y meriendas como en acompañamiento de comidas principales.

Qué ingredientes se necesitan para esta receta

La receta se basa en cuatro elementos principales que, combinados, generan un resultado sorprendentemente sabroso y nutritivo:

  • 200 gramos de espinaca fresca

  • 2 huevos

  • 50 gramos de queso rallado (puede ser parmesano o el de preferencia)

  • Sal y pimienta al gusto

Estos ingredientes permiten lograr buñuelos consistentes, sabrosos y sin necesidad de agregar harinas o aceites. La espinaca aporta fibra y vitaminas, mientras que el huevo y el queso dan estructura y sabor.

Cómo se preparan los buñuelos paso a paso

  • Preparar la espinaca: lavar bien las hojas y escurrirlas. Picar finamente y reservar.

  • Mezclar los ingredientes: en un bol, batir los huevos y agregar la espinaca picada, el queso rallado y salpimentar al gusto. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

  • Formar los buñuelos: con la mezcla, hacer pequeñas bolitas o discos, según el tamaño deseado.

  • Cocinar sin fritura: colocar los buñuelos en una sartén antiadherente a fuego medio-bajo, cocinar tapados unos minutos por cada lado hasta que se doren ligeramente y queden firmes por dentro. Otra opción es hornearlos a 180 °C durante 10-12 minutos, dependiendo del grosor.

El resultado son buñuelos jugosos por dentro, con un toque dorado por fuera, sin necesidad de aceite ni fritura.

Qué variantes se pueden hacer con esta receta

A pesar de su sencillez, esta preparación es muy versátil:

  • Se puede añadir hierbas frescas como perejil o ciboulette para darle un toque aromático.

  • Cambiar el tipo de queso, usando mozzarella para un sabor más suave o cheddar para un toque intenso.

  • Servirlos con salsas saludables, como yogur natural, guacamole o hummus, para un snack completo y nutritivo.

Por qué elegir estos buñuelos de espinaca

Esta versión de buñuelos combina salud, practicidad y sabor. Con apenas cuatro ingredientes, se logra un plato rápido, apto para dietas bajas en carbohidratos y sin aceite adicional, ideal para quienes buscan alternativas más ligeras y nutritivas sin resignar el placer de comer algo delicioso.

Una opción ligera y rápida para todos los días

Los buñuelos de espinaca sin harina ni fritura demuestran que es posible disfrutar de snacks caseros y saludables con mínima preparación y pocos ingredientes. Ya sea como acompañamiento, desayuno o merienda, esta receta sencilla permite sumar vegetales a la dieta de forma divertida y sabrosa, sin complicaciones y con un resultado que sorprenderá incluso a quienes no son fanáticos de la espinaca.

