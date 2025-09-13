Pronóstico para Buenos Aires: se termina el sol y ya se sabe cuándo llegan las tormentas

Claves del pronóstico en Buenos Aires

Lluvias puntuales: se concentrarán entre martes y miércoles, sobre todo en la tarde y la noche.

se concentrarán entre martes y miércoles, sobre todo en la tarde y la noche. Tregua de sol primaveral: entre jueves y viernes habrá momentos de calma con pasajes de sol.

entre jueves y viernes habrá momentos de calma con pasajes de sol. Humedad y viento: el pasaje del frente frío traerá humedad en aumento y vientos del este-sudeste, más notorios en zonas urbanas y costeras.

De acuerdo con Meteored y el SMN, las primeras tormentas se esperan entre la tarde del martes 16 y el miércoles 17 de septiembre. Podrían darse chaparrones intensos en cortos períodos de tiempo, por lo que recomiendan tomar precauciones en traslados y actividades al aire libre.

Semana: ¿más sol o más lluvias?

La tendencia indica que la semana empezará con sol y clima agradable, pero el cielo se irá cargando de nubosidad hacia el martes, cuando comenzarán las lluvias. La segunda mitad de la semana se perfila más fresca e inestable, aunque con la chance de ver el sol hacia el viernes.

Los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda cómo interpretar los distintos niveles de alerta:

Nivel rojo – Seguí instrucciones oficiales: fenómenos excepcionales con riesgo de emergencias o desastres.

– Seguí instrucciones oficiales: fenómenos excepcionales con riesgo de emergencias o desastres. Nivel naranja – Preparate: eventos meteorológicos peligrosos para la vida y los bienes.

– Preparate: eventos meteorológicos peligrosos para la vida y los bienes. Nivel amarillo – Informate: posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades.

– Informate: posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades. Nivel verde – Tranquilidad: no se esperan riesgos asociados al clima.

Por ahora, la Ciudad y el conurbano permanecen en niveles bajos de alerta, aunque el sistema podría modificarse si las tormentas del martes y miércoles intensifican su fuerza.