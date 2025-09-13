En vivo Radio La Red
Actualidad
Buenos Aires
Servicio Meteorológico Nacional
Clima

Pronóstico para Buenos Aires: se termina el sol y ya se sabe cuándo llegan las tormentas

El Servicio Meteorológico destacó cómo estará el clima la próxima semana. El informe destaca que puede haber alertas en varias provincias.

Se acaba el tiempo primaveral por esta semana. (Foto: archivo)

Se acaba el tiempo primaveral por esta semana. (Foto: archivo)

Tras varios días templados y sin precipitaciones, el pronóstico en Buenos Aires marca un giro en el clima. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, se espera una semana con temperaturas moderadas, aumento de la humedad y condiciones cambiantes, con la llegada de lluvias y tormentas a mitad de semana.

Clima en Buenos Aires hoy: cómo estará este lunes y el "veranito" que se viene en pleno invierno
Clima en Buenos Aires hoy: cómo estará el domingo 24 de agosto y el veranito que se viene en pleno invierno

Los modelos coinciden en que las primeras precipitaciones llegarán entre la tarde del martes 16 y la jornada del miércoles 17 de septiembre, cuando podrían registrarse lluvias localmente intensas.

Panorama semanal según Meteored y el SMN

  • Lunes 15 y martes 16: jornadas soleadas, máximas entre 19°C y 21°C. Ideal para actividades al aire libre antes del cambio de tiempo.
  • Martes 16 a la noche y miércoles 17: aumento de nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas. Posibilidad de lluvias fuertes, con temperaturas en torno a los 18°C-20°C.
  • Jueves 18 en adelante: clima inestable con marcas más bajas, entre 17°C y 14°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque hacia el final de la semana podrían darse ratos de sol.

Claves del pronóstico en Buenos Aires

  • Lluvias puntuales: se concentrarán entre martes y miércoles, sobre todo en la tarde y la noche.
  • Tregua de sol primaveral: entre jueves y viernes habrá momentos de calma con pasajes de sol.
  • Humedad y viento: el pasaje del frente frío traerá humedad en aumento y vientos del este-sudeste, más notorios en zonas urbanas y costeras.

De acuerdo con Meteored y el SMN, las primeras tormentas se esperan entre la tarde del martes 16 y el miércoles 17 de septiembre. Podrían darse chaparrones intensos en cortos períodos de tiempo, por lo que recomiendan tomar precauciones en traslados y actividades al aire libre.

Semana: ¿más sol o más lluvias?

La tendencia indica que la semana empezará con sol y clima agradable, pero el cielo se irá cargando de nubosidad hacia el martes, cuando comenzarán las lluvias. La segunda mitad de la semana se perfila más fresca e inestable, aunque con la chance de ver el sol hacia el viernes.

Los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda cómo interpretar los distintos niveles de alerta:

  • Nivel rojo – Seguí instrucciones oficiales: fenómenos excepcionales con riesgo de emergencias o desastres.
  • Nivel naranja – Preparate: eventos meteorológicos peligrosos para la vida y los bienes.
  • Nivel amarillo – Informate: posibles fenómenos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades.
  • Nivel verde – Tranquilidad: no se esperan riesgos asociados al clima.

Por ahora, la Ciudad y el conurbano permanecen en niveles bajos de alerta, aunque el sistema podría modificarse si las tormentas del martes y miércoles intensifican su fuerza.

