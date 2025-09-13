Lisandro Catalán habló de sus nuevas funciones: "Vamos a seguir conversando con los gobernadores"

Y4SEEXDNOZAABEHVERBX7F5WFE Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior: “Javier Milei se tiene que hacer cargo del desastre que le dejaron”.

Con respecto a los préstamos a las provincias destacó: "No me quiero adelantar a eso, me parece que todas las cuestiones de los órganos multilateral y las cuestiones financieras les contesta el Ministro de Economía, pero sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado, sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo no solamente el Gobierno, sino también la gente".

Obras estratégicas y relación con Tucumán

El ministro puso como ejemplo la reunión mantenida con el gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán, donde se comprometió a retomar proyectos de gran impacto regional:

Ampliación y modernización del aeropuerto de Tucumán

Construcción del acueducto de Vipos, considerado una deuda histórica

Finalización de la ruta 307, clave para la conectividad de la provincia

“Este gobierno anunció completar obras que habían sido prometidas por gobiernos anteriores”, subrayó Catalán, dejando en claro que la Nación se enfocará en infraestructura de trascendencia estratégica y no en proyectos menores como “piletas municipales o alcantarillados”.

lisandro-catalan-gustavo-saenz Catalán en su encuentro de este sábado con Gustavo Sáenz.

Diálogo con los gobernadores

En otro tramo de la entrevista, Lisandro Catalán aseguró que el Ejecutivo seguirá manteniendo un canal abierto con los mandatarios provinciales. “Vamos a seguir conversando con los gobernadores como lo veníamos haciendo, vamos a tratar de profundizar los diálogos y de empezar a dar soluciones a los problemas que se vayan planteando, en la medida que lo podamos hacer y que las cuentas lo permitan”, afirmó.

El ministro insistió en que la prioridad será el equilibrio fiscal y que cada decisión estará sujeta a la disponibilidad de recursos. “La premisa fundamental fue ordenar las cuentas. Eso ya empezó a dar resultados”, concluyó.

Encuentro de Lisandro Catalán con Gustavo Sáenz

Luego de haberse reunido con el gobernador de Tucumán y rival electoral, Osvaldo Jaldo, Lisandro Catalán mantuvo un encuentro con Gustavo Sáenz, mandatario de Salta. Se trata del quinto gobernador con el que se reúne el flamante ministro del Interior desde su asunción.

El encuentro ocurrió en la provincia de Salta y llega en un momento oportuno: luego de que el gobernador exprese su malestar por lo que consideró una falta de reciprocidad a los acompañamientos parlamentarios y mediáticos que tuvo con Casa Rosada. Además, Sáenz se está involucrando cada vez con mayor decisión en la campaña legislativa de "Primero los salteños", su sello electoral, que competirá contra La Libertad Avanza en octubre.

"Recibí al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien le planteé la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Le solicité que, a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, se tenga en cuenta la realidad del país y de cada una de las provincias", expresó Sáenz en sus redes sociales.