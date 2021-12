Nintendo Indie World anunció 19 videojuegos para la Switch

Indie World Showcase 12.15.2021 - Nintendo Switch

Entre los videojuegos más destacados, figuran: Sea of Stars, la precuela de The Messenger (de Sabotage Studio); Loco Motive (primer trabajo de Robust Games), una comedia de aventuras en la que los protagonistas deben resolver un asesinato a bordo de un tren; Let’s Play! Oink Games, una colección de juegos de mesa; y el esperadísimo Olli Olli World, título de acción y skateboarding desarrollado por Roll7.

capsule_616x353.jpg Una de las novedades: Sea of Stars, el juego de rol que funcionará como precuela de The Messenger.

El último juego anunciado por Nintendo y broche de oro del Indie World Showcase fue Omori, el título de rol del subgénero terror psicológico y surrealista creado por la desarrolladora independiente Omocat.

Lanzado originalmente en 2020 en PC con un gran éxito y ya disponible en diferentes plataformas, Omori debutará en la Nintendo Switch durante la primera mitad de 2022.

https://twitter.com/NintendoES/status/1471169287075565568 Muévete entre lo mundano y lo onírico para descubrir un pasado olvidado. Todo saldrá bien en OMORI, que llegará a #NintendoSwitch en primavera de 2022. #IndieWorld pic.twitter.com/I3B9cx3XBA — Nintendo España (@NintendoES) December 15, 2021

Indie World Showcase: todos los videojuegos anunciados

FGqSEA2acAcDFDG.jpg "Bienvenido a bordo del Reuss Express, un viaje eterno descarrilado por un asesinato inesperado", dice la sinopsis de Loco Motive, que llega a Nintendo Switch durante invierno de 2022.



Los títulos que ya están disponibles en Nintendo Switch son:

Chicory: A Colorful Tale

Timelie

Dungeon Munchies

Let’s Play! Oink Games

Los juegos que llegan durante el próximo verano son:

Baby Storm (21 de enero)

Olli Olli World (8 de febrero)

Figment 2: Creed Valley (febrero. Demo ya disponible)

Sea of Stars



Arribarán a la consola de Nintendo en otoño de 2022:

Aliisha: The Oblivion of Goddesses

Endling: Extinction is Forever

Parkasaurus

Don’t Starve Together

Behind The Frame: The Finest Scenery

Omori

Los videojuegos que se sumarán en invierno de 2022 a la consola híbrida son:

Grime

River City Girls 2

Afterlove EP

Loco Motive

Por último, para Gerda: A Flame in Winter aún no anunciaron fecha de lanzamiento.