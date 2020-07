Semana decisiva para el Presidente en tres frentes clave

Semana decisiva para Alberto Fernández en varios frentes ( foto: captura de Tevé)

Sin duda, como venimos comentando - en un sentido similar se pronunció Santiago Cafiero - esta es una semana decisiva para Alberto Fernández en 3 frentes clave.

1. El impacto de la cuarentena dura: Contagios, terapia intensiva y fallecimientos.

El gobierno quiere ver en estas tres semanas si se logra bajar el nivel de contagios para evitar, sobre todo en Gran Buenos Aires, el colapso sanitario. Ver si esa dinámica se detiene o desacelera con esta cuarentena dura.

2. La deuda y la reacción ante la última oferta para salir del default.

Es la "bala de plata" de Alberto Fernández. Y es muy importante saber cuál va a ser el papel que van a jugar tanto Donald Trump como el Fondo Monetario Internacional ante esta nueva oferta para salir del default.

3. Las nuevas medidas ante el derrumbe de la economía

El gabinete económico reunido analiza nuevas medidas de apoyo ante el derrumbe de la economía del país. Hay muchos reclamos en este campo. Solo comparando abril contra el mes de marzo, en el SIPA se comprueba que se han caído 128.000 puestos de trabajo de asalariados formalmente registrados.

Además en una economía que durante los últimos dos años de la presidencia de Mauricio Macri también destruyó puestos de trabajo formal en la Argentina.

La negociación de la deuda

El objetivo es lograr un ahorro grande en el pago de intereses, que "despeje" los vencimientos de deuda durante el gobierno de Alberto Fernández. Bajar de unos US$ 25.000 millones ( entre capital e intereses) a solo US$ 2.500 millones.

De la deuda total había que pagar:

US$ 66.306 millones de capital. Más US$ 60.063 de intereses. El total es de US$ 126.369

La primera propuesta ( rechazada) bajaba mucho la quita de intereses y se terminaba pagando en total US$ 82.000 millones

Esta propuesta final propone el pago de: US$ 68.000 millones de capital, más US$ 28.900 de interés.

En total: US$ 96.300 millones, lo que representa una quita de US$31.000 millones

La clave está ahora en tres actores:

El FMI, que ya adelantó que esta propuesta es un paso importante para el acuerdo por la deuda. ( Después habrá que hablar con el Fondo sobre la deuda contraída por Macri).

Donald Trump. El presidente de EE.UU. juega un papel fundamental para el apoyo de Washington en la renegociación. solo falta saber si ese apoyo se hará explícito

BlackRock. El fondo de inversiones es el más duro. Larry Fink intentó una negociación directa con Alberto Fernández sin la figura del ministro Martín Guzmán.Cosa que el presidente argentino rechazó.

La idea es recomponer la confianza internacional, llegando a un acuerdo positivo por la deuda. Esto permitirá conseguir un posterior financiamiento internacional.

Pero dependerá de la manera en que se cierre el acuerdo por la deuda externa.

El ministro Guzmán dijo que no quiere la confrontación y piensa lograr un acuerdo con BlackRock ( pese a la mala relación).

EL acuerdo por la deuda es fundamental para dejar atrás la desconfianza hacia el país y así conseguir financiamiento y tener un plan de crecimiento para adelante.