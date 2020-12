Balance del año económico de Alberto: pandemia, crisis, dólar y tensión con CFK

Maxi Montenegro analizó el primer año del gobierno desde su visión económica. (Captura de pantalla)

En su programa de A24, Maxi Montenegro analizó el año de gestión en el plano económico del presidente Alberto Fernández.

"La gestión económica sintió la pandemia, la crisis, la disparada del dólar, la negociación con el FMI y la tensión política con su vicepresidenta, quien lo puso como candidato para ser presidente".

"En un año de gestión, Alberto sabe que tiene poco para celebrar. Lo dice en un video. Es consciente de que fue un año muy duro".

"El mandato de crear empleo, revertir la caída del salario real y bajar los niveles de pobreza no solamente no se pudo hacer si no que se profundizó la crisis. La pandemia cambió toda su agenda".