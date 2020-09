Cómo puede impactar la suspensión de venta de dólar ahorro en los depósitos que están en los bancos

El BCRA debe restablecer el home banking para no afectar los depósitos en dólares (Foto: Captura de TV)

En su programa por A24, Maxi Montenegro explicó cómo una medida meramente instrumental puede terminar afectando a los depósitos en dólares del sistema bancario.

Se refirió a la imposibilidad, por el momento, de adquirir dólar ahorro a través de los home banking. El gobierno, a través de la ANSES, puso a disposición un link para verificar si una persona puede acceder o no a ese tipo de divisa, pero se negó a entregar la base de datos.

Desde el sector bancario dicen que es poco práctico tener que analizar uno por uno los pedidos de compra. Eso está generando un extenso "feriado cambiario virtual" hasta que se encuentre una opción superadora.

Desde el BCRA dicen que los bancos pueden chequear esos datos manualmente y los bancos consideran que ese proceso puede ralentizar la operatoria.

"La situación de la economía argentina es muy delicada como para encima estar generando escenarios aún más complejos por medidas que se toman".

"Si no se decidió la restricción total del dólar ahorro y se decidió una acción intermedia, no se pueden complicar más las cosas. Hay que resolver el home banking para acceder rápidamente al cupo de US$200 y así no generar rumores o incertidumbres como ya hubo al principio de la cuarentena".

"¿Cuál es el peligro? Que una medida cambiaria se transforme en una corrida bancaria. Hay US$17.000 millones en depósitos en los bancos".

"Si no se restablece rápidamente la operatoria a través del home banking puede ocurrir un problema. Desde hace 4 días, hay un goteo de los depósitos en dólares. Por ahora no es relevante, pero puede transformarse en un problema mayor".

"Si quieren aplicar algo que no se convierta en algo peor, entonces habiliten rápidamente el home banking. Si no, volvemos a lo que pasó en abril, en que además de todos los inconvenientes, tenemos una corrida bancaria".

"Las consecuencias en la economía siempre se pagan. No hay que generar un problema peor. Que salgan los depósitos en dólares de los bancos. Hasta ahora no existe ese problema, pero no hagan una maraña de medidas que provoque una crisis mayor".

"Si los depósitos en dólares salen de los bancos, en una corrida, caen automáticamente las reservas. Esto sirvió para ganar tiempo, no resuelve nada sin medidas de fondo. Pero más allá de eso, sin resolver una medida instrumental, se pueden generar más temores e incertidumbre de las que ya hay".