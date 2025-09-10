Canasta Básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2025, según el INDEC

Cuánto se necesitó para no ser pobre en agosto 2025

De acuerdo al relevamiento oficial, los ingresos mínimos necesarios para superar la línea de pobreza en agosto fueron:

Una persona: $375.656

Un hogar de tres personas: $924.116

Una familia de cuatro integrantes: $1.160.780

Un hogar de cinco personas: $1.220.885

Cuánto se necesitó para no ser indigente en agosto 2025

En cuanto a los ingresos necesarios para superar la línea de indigencia, el INDEC informó:

Una persona: $168.456

Un hogar de tres integrantes: $414.401

Una familia de cuatro integrantes: $520.529

Un hogar de cinco personas: $547.482

la-pobreza-sigue-creciendo-en-argentina-foto-reuters-IMH63RPQSFGRDGPLS5GIVHNFNQ La pobreza sigue creciendo en Argentina. (Foto: Reuters)

La inflación de agosto repitió un 1,9% y acumula un 19,5% en el año

El Índice de Precios al Consumidor de agosto midió 1,9% mientras que acumuló en los primeros ocho meses del año un 19,5%, según indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la variación interanual, la cifra llegó a 33,6%.

Consultoras y entidades financieras de Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) habrían estimado una inflación mensual de 2,1% para el octavo mes del año, por lo que el 1,9% representa 0,2% puntos porcentuales menos que lo estimado y repite la cifra del mes de julio.

De esta manera, el índice se estabilizó en los últimos cuatro meses por debajo de la línea del 2% pese a los vaivenes que sufrió el dólar en su cotización, en los últimos dos meses. El traslado a precios del valor de la divisa norteamericana parece no haber tenido ocurrido. En mayo, el IPC marcó su nivel más bajo de la gestión del presidente Javier Milei, con un 1,5%; en junio, la cifra fue de 1,6%; mientras que en julio y agosto se ubicó en 1,9%.