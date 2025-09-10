La inflación de agosto repitió un 1,9% y acumula un 19,5% en lo que va del año

El festejo del Ejecutivo

Tras conocer el dato, el presidente Javier Milei destacó en su cuenta de la red social X que "de nuevo la inflación debajo del 2%" y felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, al ponderar que el resultado se logró "en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero".

Milei y Caputp

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda celebró que el dato se ubica "por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo". "Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual", elogió.

Además, valoró que la "inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente". También, señaló que la "variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%", lo que marcó un registro de "16 meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior".

"Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018. La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 12%", agregó.

Respecto a la división “Prendas de Vestir y Calzado” remarcó que obtuvo la "tercera baja mensual en lo que va del año". "La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período del año desde 2020 (18,9%)", añadió y concluyó: "La media móvil de 6 meses de la inflación general se ubicó en 2,2% y fue la más baja desde septiembre de 2020".

Cuáles fueron los precios que más subieron

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación fue del 1,6%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto tras el 1,9% que se había producido en julio, según informó el lunes la Dirección de Estadística porteña.

De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.