En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
INDEC
Inflación
Economía

El INDEC dará a conocer hoy el dato de la inflación de agosto: qué anticipan las consultoras

El INDEC difundirá la variación del Índice de Precios al Consumidor. Hay expectativas para saber qué sucederá luego de dos meses de inflación a la baja.

El Indec dará a conocer hoy el dato de inflación de agosto: qué anticipan las consultoras

El Indec dará a conocer hoy el dato de inflación de agosto: qué anticipan las consultoras
Leé también El Indec anunció cambios en su estructura en medio de las modificaciones para medir la inflación
El INDEC reveló que hay casi 20 mil empleados públicos menos a nivel nacional desde que asumió Javier Milei. (Foto: Télam).

Consultoras y entidades financieras de Argentina que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior.

inflacion-supermercados-precios-mayoristas-consumo.webp

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0%. Así, el IPC superaría el 2% por primera vez en cuatro meses. Para los meses siguientes, los analistas estiman que volverá a la senda descendente, que llegaría a 1,5% en febrero 2026.

Por otro lado, las proyecciones de diversas consultoras privadas indican que la inflación de agosto estaría entre el 1,6% y el 1,8%, estimando que podría haber un freno respecto de julio, cuando el INDEC informó un alza del 1,9%.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación fue del 1,6%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto tras el 1,9% que se había producido en julio, según informó el lunes la Dirección de Estadística porteña.

De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

La suba estuvo impulsada por servicios financieros (5,7%), el transporte (3%), la salud (2,1%) y gastos en viviendas. Los alimentos subieron un 1% por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

alimentos

Transporte tuvo un alza del 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance del 1%, recreación y cultura del 1,2% y el mismo porcentaje se incrementó en restaurants y hoteles. Además, el ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
INDEC Inflación
Notas relacionadas
Se conoció la inflación de CABA de agosto y acumula un 37,4% en los últimos 12 meses
La inflación de los trabajadores llegó al 1,6% en agosto y alcanzó el 33,2% interanual
La industria y la construcción tuvieron un freno en julio con datos dispares
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar