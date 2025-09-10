La profunda declaración de Nicki Nicole sobre su historia con Lamine Yamal que descolocó a todos

Embed

Cuándo y cómo Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance

Hace dos semanas una noticia bomba sacudió el mundo del espectáculo y el deporte: Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación con una imagen romántica que no tardó en viralizarse.

El joven delantero del Barcelona, de apenas 18 años, compartió en sus redes una foto junto a la cantante argentina durante el festejo de su cumpleaños número 25, dejando en claro que los rumores eran ciertos.

En la postal se los ve sonrientes, tomados de la mano, rodeados de pétalos de rosas, cotillón festivo y una torta en el centro de la mesa, en lo que fue una celebración íntima y cargada de gestos románticos.

Por su parte, Nicki también compartió imágenes del evento, aunque evitó mostrarse junto al futbolista, quien recientemente renovó contrato con el club catalán hasta 2031, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

La foto publicada por Yamal en sus historias de Instagram terminó de confirmar el vínculo con la artista rosarina, luego de varios días de especulaciones y pistas que alimentaban la versión de un nuevo romance.

Nicki había sido vista acompañando al jugador en la Joan Gamper y también participó en su cumpleaños, lo que ya generaba sospechas entre sus seguidores. Desde su escandalosa ruptura con Peso Pluma en el verano de 2024, la cantante no había oficializado ninguna relación.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", había expresado en aquel momento, tras la viralización de las imágenes del mexicano con otra mujer en Las Vegas.

Meses después, se la vinculó con Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita Menem, aunque ella lo desmintió rápidamente. “Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas. Encime me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy gozando. We estaba re caliente", había escrito aquella vez en la ex Twitter.

nicki nicole cumpleaños