Macabro: hallaron un cadáver en el auto de un famoso rapero que va a tocar en el Lollapalooza 2026

“El vehículo estuvo aquí por un par de días, los vecinos nos notificaron esta mañana”, explicó el oficial Robert Peters, quien encabezó el operativo.

El hallazgo en el Tesla

Cuando los agentes abrieron el baúl del Tesla -ubicado en la parte delantera en los autos eléctricos- descubrieron un cadáver envuelto en plástico. El cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que indica que habría estado allí varios días antes de ser encontrado.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para establecer las causas de la muerte y avanzar con la hipótesis de un posible homicidio.

El vehículo y su vínculo con D4vd

De acuerdo con registros oficiales, el Tesla está inscripto en Texas a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. La noticia encendió las alarmas porque se trata de un artista en ascenso, con millones de seguidores en plataformas digitales y una gira mundial en curso.

Según el canal ABC7, el rapero tenía previsto presentarse este martes en Minneapolis como parte de su tour internacional. Sin embargo, tras conocerse el hecho, no se sabe si el show se llevará a cabo.

Quién es D4vd

D4vd rapero Macabro hallazgo: hallaron un cadáver en el auto de un famoso rapero que va a tocar en el Lollapalooza 2026.

Con apenas 20 años, D4vd se ha convertido en uno de los nombres más prometedores del rap estadounidense. Su salto a la fama llegó en 2022, cuando su tema “Romantic Homicide” se volvió tendencia en TikTok, acumulando millones de reproducciones y escalando en los rankings internacionales.

Otro de sus sencillos, “Feel It”, ya supera los 549 millones de reproducciones en plataformas musicales. Su estilo melódico y letras cargadas de intensidad lo posicionaron como una voz fresca dentro de la escena urbana.

El artista mantiene una presencia activa en redes sociales, donde en los últimos días promocionaba el lanzamiento de su nuevo disco. Llamativamente, no ha hecho mención pública del hallazgo relacionado con su vehículo.

Un futuro show en Argentina

D4vd figura entre los artistas confirmados para el Lollapalooza 2026 en Argentina, lo que despierta aún más interés en la noticia dentro del país. El festival, que se realizará en marzo en el Hipódromo de San Isidro, reunirá a figuras internacionales y al rapero como parte de la grilla principal.

La incógnita ahora es si el caso judicial que lo rodea podría afectar su calendario internacional. Aunque no está acusado formalmente, el hecho de que el vehículo esté registrado a su nombre pone al artista bajo la lupa de la investigación.

El operativo policial

El LAPD incautó el vehículo y lo trasladó a un depósito judicial para peritajes. Allí se realizarán análisis forenses en busca de rastros biológicos, huellas digitales o cualquier elemento que permita reconstruir cómo llegó el cuerpo al baúl.

“Estamos en una etapa preliminar de la investigación. No podemos confirmar aún si el propietario del auto tiene relación directa con el hecho”, aclaró Peters.

Los investigadores también revisan cámaras de seguridad de la zona, ya que el estacionamiento está ubicado en un punto transitado de Hollywood, cerca del nuevo restaurante de Tesla inaugurado por Elon Musk en julio pasado.

Silencio oficial del artista

Mientras los medios replican la noticia, D4vd no ha emitido declaraciones. En sus redes sociales, continúa promocionando su disco y compartiendo fragmentos de sus conciertos.

El contraste entre el hermetismo ante la investigación y la actividad constante en Instagram y TikTok genera aún más preguntas sobre su postura frente al hallazgo.

Hipótesis en torno al caso

Las autoridades manejan diferentes líneas de investigación:

Homicidio intencional , con el cuerpo abandonado en el Tesla como parte de un encubrimiento.

Uso indebido del vehículo , considerando que el rapero podría no haber estado en el lugar, y que terceros usaran el coche sin su conocimiento.

Conexiones en la escena musical o social, debido a que D4vd es una figura en ascenso con vínculos en Hollywood y en distintas ciudades de Estados Unidos.

Hasta ahora, ninguna hipótesis fue descartada.

Un caso que sacude al mundo del rap

El hallazgo ocurre en un momento de auge para el rap estadounidense, donde las nuevas generaciones ganan espacio en festivales internacionales. La noticia de que un cadáver haya sido encontrado en el vehículo de una de sus estrellas emergentes genera un impacto mediático global.

Medios de Estados Unidos y Europa replican el hecho con la misma incógnita: ¿qué vínculo tiene el artista con el crimen?

Repercusiones en Argentina

La noticia también repercute en Argentina, donde D4vd tiene programada su primera presentación en el país. Entre los seguidores locales, abundan los mensajes de sorpresa y preocupación en redes sociales, preguntándose si el Lollapalooza 2026 contará finalmente con su presencia.

“Es increíble pensar que un artista que viene al Lolla esté envuelto en algo así”, comentó un usuario en X (ex Twitter).