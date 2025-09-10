El crédito de hasta $3.000.000 para beneficiarios de ANSES ya está disponible en Banco Nación y Banco Provincia. La medida alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de SUAF.
Los beneficiarios de ANSES cuentan con nuevas líneas de crédito en Banco Nación y Banco Provincia. Descubrí cuánto podés solicitar, cómo funciona el simulador oficial y qué pasos seguir para obtener hasta $3.000.000 en tu cuenta.
Jubilados y AUH de ANSES: los CRÉDITOS millonarios disponibles en SEPTIEMBRE
Para facilitar la planificación financiera, las entidades habilitaron un simulador online que permite calcular la cuota mensual, el plazo de devolución y el ingreso mínimo requerido. Así, cada persona puede saber de antemano cuánto pagará y si cumple con los requisitos antes de confirmar la operación.
En el caso de Banco Provincia, los préstamos llegan hasta $2.500.000, mientras que Banco Nación habilitó un tope de $3.000.000. Ambos ofrecen plazos de devolución de hasta 72 meses y acreditación en un máximo de 48 horas hábiles.
El simulador online del Banco Provincia y Banco Nación es gratuito y está disponible en sus páginas oficiales. El sistema permite:
Ingresar el monto deseado o la cuota que se quiere pagar.
Elegir el plazo entre 12 y 72 meses.
Conocer de inmediato la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).
De esta forma, jubilados y titulares de AUH o SUAF pueden prever con exactitud cuánto pagarán por mes antes de confirmar el crédito.
Uno de los ejemplos más consultados en el simulador es un crédito de $1.000.000 a devolver en 72 meses. Según Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 por mes, con valor fijo durante todo el período.
El monto puede variar de acuerdo con el perfil crediticio, pero la simulación oficial brinda una referencia concreta para quienes evalúan si este préstamo entra o no en su presupuesto.
Banco Provincia
Ingresar al home banking con usuario y clave.
Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.
Indicar el monto y plazo de devolución.
Confirmar la solicitud digitalmente.
Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.
Banco Nación
Acceder al home banking o aplicación móvil.
Ir a la sección “Préstamos personales”.
Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.
Confirmar la operación con clave digital.
Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.
Para acceder al crédito es necesario:
Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.
Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
Contar con buen historial crediticio.
Las cuotas se descuentan de forma automática de la cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes, lo que garantiza el pago puntual cada mes.