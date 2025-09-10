Ingresar el monto deseado o la cuota que se quiere pagar.

Elegir el plazo entre 12 y 72 meses.

Conocer de inmediato la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

De esta forma, jubilados y titulares de AUH o SUAF pueden prever con exactitud cuánto pagarán por mes antes de confirmar el crédito.

¿Cuánto se paga por un préstamo de $1.000.000?

Uno de los ejemplos más consultados en el simulador es un crédito de $1.000.000 a devolver en 72 meses. Según Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 por mes, con valor fijo durante todo el período.

El monto puede variar de acuerdo con el perfil crediticio, pero la simulación oficial brinda una referencia concreta para quienes evalúan si este préstamo entra o no en su presupuesto.

Paso a paso para pedir el crédito en Banco Provincia y Nación

Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” y acceder al simulador.

Indicar el monto y plazo de devolución.

Confirmar la solicitud digitalmente.

Esperar la acreditación en la cuenta, que demora hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación

Acceder al home banking o aplicación móvil.

Ir a la sección “Préstamos personales”.

Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.

Confirmar la operación con clave digital.

Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de ANSES?

AUH Jubilados y AUH de ANSES: los CRÉDITOS millonarios disponibles en SEPTIEMBRE

Para acceder al crédito es necesario:

Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Contar con buen historial crediticio.

Las cuotas se descuentan de forma automática de la cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes, lo que garantiza el pago puntual cada mes.