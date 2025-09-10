Así, los beneficiarios de ANSES pueden conocer en segundos cuál es el préstamo disponible según su presupuesto, eliminando dudas y brindando mayor previsibilidad.

¿Qué monto se obtiene pagando $50.000 por mes en septiembre 2025?

Las pruebas realizadas en el simulador del Banco Provincia indican que, con una cuota fija de $50.000 durante 72 meses, los beneficiarios pueden acceder a un préstamo aproximado de $800.000.

El monto final depende de la tasa vigente y del tipo de prestación que cobre el solicitante: jubilación, pensión, AUH o SUAF. En todos los casos, la herramienta se adapta a la capacidad de pago mensual declarada.

¿Qué bancos ofrecen créditos ANSES y hasta cuánto prestan?

Los créditos disponibles en septiembre no son otorgados directamente por ANSES, sino por dos bancos públicos:

Banco Nación: ofrece préstamos personales de hasta $3.000.000 con devolución en hasta 72 meses.

Banco Provincia: dispone de créditos de hasta $2.500.000, también con un máximo de 72 meses.

En ambos casos, el dinero se acredita en la cuenta del beneficiario en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y las cuotas se descuentan de manera automática.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de ANSES para pedir el crédito?

Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

Para acceder a los préstamos, es necesario cumplir con ciertas condiciones básicas:

Ser titular de jubilación, pensión, AUH o SUAF .

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Contar con CUIL activo , clave digital y una cuenta bancaria habilitada.

Residir en Argentina y tener más de 18 años.

Presentar un buen historial crediticio.

Cumpliendo con estos requisitos, el trámite se puede realizar íntegramente de manera online, sin necesidad de asistir a una sucursal.