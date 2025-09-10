En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

Cómo saber qué monto de crédito pueden pedir jubilados, AUH y SUAF de ANSES pagando $50.000 mensuales. Enterate cómo funciona el simulador, qué bancos lo ofrecen y cuáles son los requisitos para acceder al préstamo.

Los créditos para beneficiarios de ANSES sumaron en septiembre 2025 una novedad clave: un simulador online que permite calcular cuánto dinero se puede obtener indicando la cuota mensual deseada. La herramienta fue desarrollada por el Banco Provincia y ya está disponible en su página web oficial.

De esta forma, jubilados, pensionados y familias que reciben la AUH o SUAF pueden saber rápidamente qué monto de préstamo corresponde si pagan, por ejemplo, $50.000 por mes. Además, tanto el Banco Nación como el Banco Provincia ofrecen líneas de hasta $3.000.000 con acreditación rápida.

¿Cómo usar el simulador de créditos ANSES y qué información brinda?

simulador provincia anses.jpg
simulador provincia anses.jpg

Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

El simulador habilitado en septiembre funciona de manera sencilla:

  • Permite ingresar el monto a solicitar o el valor de la cuota mensual.

  • Ofrece plazos de devolución que van desde 12 a 72 meses.

  • Muestra al instante el capital a recibir, la tasa de interés y la cuota fija.

Así, los beneficiarios de ANSES pueden conocer en segundos cuál es el préstamo disponible según su presupuesto, eliminando dudas y brindando mayor previsibilidad.

¿Qué monto se obtiene pagando $50.000 por mes en septiembre 2025?

Las pruebas realizadas en el simulador del Banco Provincia indican que, con una cuota fija de $50.000 durante 72 meses, los beneficiarios pueden acceder a un préstamo aproximado de $800.000.

El monto final depende de la tasa vigente y del tipo de prestación que cobre el solicitante: jubilación, pensión, AUH o SUAF. En todos los casos, la herramienta se adapta a la capacidad de pago mensual declarada.

¿Qué bancos ofrecen créditos ANSES y hasta cuánto prestan?

Los créditos disponibles en septiembre no son otorgados directamente por ANSES, sino por dos bancos públicos:

  • Banco Nación: ofrece préstamos personales de hasta $3.000.000 con devolución en hasta 72 meses.

  • Banco Provincia: dispone de créditos de hasta $2.500.000, también con un máximo de 72 meses.

En ambos casos, el dinero se acredita en la cuenta del beneficiario en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y las cuotas se descuentan de manera automática.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de ANSES para pedir el crédito?

plazo fijo 22.jpg
plazo fijo 22.jpg

Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

Para acceder a los préstamos, es necesario cumplir con ciertas condiciones básicas:

  • Ser titular de jubilación, pensión, AUH o SUAF.

  • Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Contar con CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada.

  • Residir en Argentina y tener más de 18 años.

  • Presentar un buen historial crediticio.

Cumpliendo con estos requisitos, el trámite se puede realizar íntegramente de manera online, sin necesidad de asistir a una sucursal.

