Así, los beneficiarios de ANSES pueden conocer en segundos cuál es el préstamo disponible según su presupuesto, eliminando dudas y brindando mayor previsibilidad.
¿Qué monto se obtiene pagando $50.000 por mes en septiembre 2025?
Las pruebas realizadas en el simulador del Banco Provincia indican que, con una cuota fija de $50.000 durante 72 meses, los beneficiarios pueden acceder a un préstamo aproximado de $800.000.
El monto final depende de la tasa vigente y del tipo de prestación que cobre el solicitante: jubilación, pensión, AUH o SUAF. En todos los casos, la herramienta se adapta a la capacidad de pago mensual declarada.
¿Qué bancos ofrecen créditos ANSES y hasta cuánto prestan?
Los créditos disponibles en septiembre no son otorgados directamente por ANSES, sino por dos bancos públicos:
-
Banco Nación: ofrece préstamos personales de hasta $3.000.000 con devolución en hasta 72 meses.
-
Banco Provincia: dispone de créditos de hasta $2.500.000, también con un máximo de 72 meses.
En ambos casos, el dinero se acredita en la cuenta del beneficiario en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y las cuotas se descuentan de manera automática.
¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de ANSES para pedir el crédito?
Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota
Para acceder a los préstamos, es necesario cumplir con ciertas condiciones básicas:
-
Ser titular de jubilación, pensión, AUH o SUAF.
-
Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
-
Contar con CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada.
-
Residir en Argentina y tener más de 18 años.
-
Presentar un buen historial crediticio.
Cumpliendo con estos requisitos, el trámite se puede realizar íntegramente de manera online, sin necesidad de asistir a una sucursal.