ANSES octubre 2025: cuánto cobrarán los jubilados tras el nuevo aumento

De esta manera, la jubilación mínima tendrá una mejora que alcanzará a millones de beneficiarios. El impacto también se trasladará a las pensiones no contributivas (PNC) y a las asignaciones como AUH y SUAF.

ANSES: calendario de pagos septiembre 2025 para jubilados y pensionados

El organismo ya informó el cronograma de pagos de septiembre, que se organiza según el monto del haber y la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima : DNI terminados en 0: 8 de septiembre DNI terminados en 1: 9 de septiembre DNI terminados en 2: 10 de septiembre DNI terminados en 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4: 12 de septiembre DNI terminados en 5: 15 de septiembre DNI terminados en 6: 16 de septiembre DNI terminados en 7: 17 de septiembre DNI terminados en 8: 18 de septiembre DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima : DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC) : DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre



¿Qué otras prestaciones de ANSES aumentan en octubre 2025?

Además de jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares (SUAF) y las pensiones no contributivas también se incrementarán un 1,9% en octubre.

Este ajuste busca mantener actualizados los ingresos de los distintos beneficiarios en un contexto de inflación, aunque el porcentaje se ubica por debajo de las estimaciones previas de los analistas.

¿Cómo impacta este aumento en los haberes mínimos de ANSES?

La ANSES confirmará en los próximos días los valores exactos de la jubilación mínima y máxima a partir de octubre, ya con el 1,9% de incremento aplicado. El dato es clave para millones de adultos mayores que dependen de este ingreso como principal sustento mensual.

Además, la actualización incidirá en los montos que se utilizan como referencia para otras prestaciones, como el tope de ingresos familiares para cobrar asignaciones.