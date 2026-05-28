Caputo aseguró que la inflación seguirá bajando y que Milei ganará en 2027 "cómodamente"

En ese sentido, destacó que las previsiones privadas y los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) reflejan un escenario de mayor estabilidad.

“Las expectativas de inflación, tanto del REM como del mercado mismo, están totalmente ancladas y para los próximos 12 meses se espera una inflación en torno al 20%. No se espera ningún cimbronazo de ningún tipo”, aseguró.

El ministro también defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que ya comenzaron a verse señales positivas en materia de inversiones. “Las inversiones realmente están viniendo y eso es un poco lo que va a cambiar realmente la matriz productiva argentina”, señaló.

Caputo remarcó además que sectores estratégicos como la energía tendrán un rol central en esta nueva etapa económica y anticipó que durante el foro se presentarían anuncios vinculados al crecimiento de esas áreas. En particular, mencionó la participación del CEO de YPF, Horacio Marín.

Caputo, sobre el rumbo del plan económico

En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó las críticas contra el plan económico del oficialismo y apuntó contra quienes describen un escenario distinto al que muestran los indicadores.

“Hoy hay una divergencia probablemente nunca vista entre los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando”, sostuvo.

En tanto agregó: "Vamos a lo que ya casi parece cómico, porque se instala crisis y estamos en el récord de actividad económica. Lo digo porque ya casi parece un chiste leer los diarios o ver los noticieros y que te hablen de crisis", sentenció el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda destacó: "El estimador mensual de actividad económica está en su récord histórico. Es decir, no puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que efectivamente está pasando".

"¿Por qué nos focalizamos en los datos? Porque los datos son la realidad. Esta es la realidad, lo otro no sé, son encuestas, sensaciones", retrucó el funcionario nacional y pidió: "No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha y lo que se ve".