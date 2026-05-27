En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Reservas
95 días de compra

El Banco Central ya compró más de USD 9.200 millones y alcanzó el 92% de la meta anual de reservas

La autoridad monetaria acumuló 95 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario y aceleró las compras de divisas durante las últimas semanas.

Banner Seguinos en google DESK
El Banco Central ya compró más de USD 9.200 millones y alcanzó el 92% de la meta anual de reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 95 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario y ya superó el 90% de la meta anual de compra de divisas fijada para 2026. Este miércoles sumó USD 132 millones y el acumulado del año alcanzó los USD 9.234 millones.

Leé también El dólar mayorista cayó por sexta jornada consecutiva y el Central aprovechó para sumar reservas
el dolar mayorista cayo por sexta jornada consecutiva y el central aprovecho para sumar reservas

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el Central mantuvo una racha sostenida de adquisiciones de dólares, impulsada por acuerdos con bancos, empresas y organismos públicos. Abril fue el mes con mayor volumen de compras, con USD 2.769 millones, y el único día del año sin operaciones fue el 2 de enero.

Banco Central reservas

Tras un comienzo de mayo con intervenciones diarias más moderadas, inferiores a los USD 100 millones, el ritmo de compras volvió a acelerarse en las últimas semanas. Solo en los últimos siete días hábiles, el BCRA adquirió USD 909 millones y el acumulado mensual llegó a USD 2.079 millones.

Según estimaciones privadas, los principales ingresos de la cosecha gruesa todavía no impactaron plenamente en el mercado cambiario, por lo que el flujo de dólares podría incrementarse en las próximas semanas y fortalecer aún más la capacidad de intervención del Central.

La meta de las reservas

Hasta ahora, la autoridad monetaria cumplió el 92% del objetivo anual de acumulación de reservas. Durante el primer trimestre, parte de las compras se vieron compensadas por la demanda de divisas del Tesoro para afrontar pagos financieros.

Para sostener la acumulación, el BCRA emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro absorbió excedentes monetarios mediante colocaciones de deuda en moneda local, en un intento por evitar presiones sobre el dólar y la inflación.

Las proyecciones oficiales ubican el saldo neto de compras de 2026 en una banda de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la evolución dependerá principalmente de la disponibilidad de divisas y de la demanda local de pesos.

En paralelo, el reciente desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional permitió que las reservas brutas del BCRA superaran los USD 47.000 millones, el nivel más alto desde 2019.

La semana pasada, el directorio del organismo aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado con la Argentina, habilitando el ingreso de nuevos fondos.

Al cierre de la última jornada, las reservas brutas totalizaron USD 47.867 millones. Sin embargo, antes del cierre de la semana el Gobierno deberá afrontar el pago del Bopreal Serie 3, correspondiente al 34% del capital emitido, por unos USD 1.020 millones más intereses, lo que compensará gran parte del efecto positivo del desembolso del FMI.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Central Reservas Dólar
Notas relacionadas
El BCRA registró la mayor compra diaria del mes y las reservas superaron los U$S 46.000 millones
Tras el desembolso del FMI, las reservas del Banco Central tocaron su nivel más alto desde 2019
El nuevo billete de 100 mil de René Favaloro: qué dijo el Banco Central
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar