Carlos Melconian con Novaresio: "La elección va a dar lugar al síndrome del tercer año"

"Fue muy obvio el pronóstico de este programa. Tener este régimen cambiario con personas humanas permitiendo comprar dólares a 1.300 pesos con Punta Cana abierta, la 12 en Miami; es una obviedad", apuntó sobre el nivel del dólar que facilita los viajes al exterior.

Respecto a la frase que el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó frente a empresarios "Comprá, campeón", Melconian opinó: "Compra si está barato campeón, es irse de boca".

En cuanto a la salida del cepo cambiario, evaluó que estuvo mal salir del cepo "en términos de cómo se hizo y lo que se hizo". "Va a seguir siendo récord la compra de dólares de la gente. ¿Por qué? Porque están diciendo que lo único que quiere es llegar y después que llega se descomprime todo, alguito". Y envío un mensaje al equipo económico: "Yo creo que va a tener que rectificar el régimen cambiario".

Sobre la posibilidad de que el Gobierno vuelva a implementar el cepo cambiario, analizó que "ya lo dice el dato duro del Banco Central, el quilombo cambiario que tenemos". "Y tenemos un quilombo cambiario focalizado en el régimen y el precio simultáneamente", agregó.

En cuanto a la inflación, advirtió que "no va a colapsar" en junio del año que viene, tal como pronosticó el Presidente, y remarcó "no va a ser cero". Al dirigirse a Novaresio, señaló que "mejor que no sea cero". "Déjame tener un nivel de actividad para que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios. Pero 80 de tasa (de interés), con 25 Inflación... te pasaste de rosca", ironizó.

