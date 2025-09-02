Carlos Melconian con Novaresio: "La elección va a dar lugar al síndrome del tercer año"

En vivo Radio La Red
Economía
Carlos Melconian
Luis Novaresio
EXCLUSIVO A24

El economista Carlos Melconian advirtió que el Gobierno de Javier Milei enfrentará el “síndrome del tercer año”, que golpeó a las últimas gestiones, aunque aseguró que el rumbo de su Gobierno es “encarrilable”.

El economista Carlos Melconian anticipó que "independientemente del resultado" electoral, la administración de Javier Milei va a entrar en lo que se conoce como "el síndrome del tercer año" de gestión, al que calificó de "letal con los últimos tres gobiernos", aunque señaló que el rumbo de la gestión libertaria es "absolutamente encarrilable". Además, consideró que el Ejecutivo va a tener que "rectificar el régimen cambiario" y pronosticó que inflación del año que viene "no va a colapsar".

En su participación en el programa Entrevista con Luis Novaresio, el extitular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri remarcó: "Debiera ser yo el primer consultor del presidente, no mandril. Si al final el primer abanderado de la no dolarización, está acá".

"De las tres cosas que dijo, va 3 a 0 abajo: dolarización, Banco Central y casta", le recriminó al presidente y señaló: "¿Por qué dicen que hay gente que no mea agua bendita? Porque nadie mea agua bendita. Y estamos por enfrentar una elección que, independientemente del resultado, cronológicamente va a dar lugar a lo que se llama el síndrome del tercer año. Que es una cosa que fue letal con los últimos tres gobiernos. Y el tercer fatídico año te puede sacar de la cancha del ocho".

Sin embargo, para Melconian el rumbo del gobierno es "absolutamente encarrilable" pero remarcó que eso "significa que lo tenés que hacer, frente a un presidente que dice 'Erraron todos".

"Fue muy obvio el pronóstico de este programa. Tener este régimen cambiario con personas humanas permitiendo comprar dólares a 1.300 pesos con Punta Cana abierta, la 12 en Miami; es una obviedad", apuntó sobre el nivel del dólar que facilita los viajes al exterior.

Respecto a la frase que el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó frente a empresarios "Comprá, campeón", Melconian opinó: "Compra si está barato campeón, es irse de boca".

En cuanto a la salida del cepo cambiario, evaluó que estuvo mal salir del cepo "en términos de cómo se hizo y lo que se hizo". "Va a seguir siendo récord la compra de dólares de la gente. ¿Por qué? Porque están diciendo que lo único que quiere es llegar y después que llega se descomprime todo, alguito". Y envío un mensaje al equipo económico: "Yo creo que va a tener que rectificar el régimen cambiario".

Sobre la posibilidad de que el Gobierno vuelva a implementar el cepo cambiario, analizó que "ya lo dice el dato duro del Banco Central, el quilombo cambiario que tenemos". "Y tenemos un quilombo cambiario focalizado en el régimen y el precio simultáneamente", agregó.

En cuanto a la inflación, advirtió que "no va a colapsar" en junio del año que viene, tal como pronosticó el Presidente, y remarcó "no va a ser cero". Al dirigirse a Novaresio, señaló que "mejor que no sea cero". "Déjame tener un nivel de actividad para que el colapso no sea sobre la base de la paz de los cementerios. Pero 80 de tasa (de interés), con 25 Inflación... te pasaste de rosca", ironizó.

