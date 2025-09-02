Expectativa en los mercados por el comportamiento del dólar oficial tras la fuerte suba en septiembre

acciones en wall street 2 9 La pizarra en rojo en Wall Street. Con ese panorama retoma las actividades tras el feriado en Estados Unidos. (Foto:Gentileza RAVA)

El otro indicador que llega desde Nueva York es el Riesgo País. El gobierno espera desde hace tiempo que el indicador de JP Morgan llegue a niveles muy por debajo de los 400 puntos. Así, será posible volver a acceder al mercado de préstamos financiero internacional. Pero desde junio y julio, viene sucediendo lo contrario. El Riesgo País ha vuelto a subir. Este noveno mes del año arranca con 800 puntos, exactamente el doble. Con ese nivel es imposible que regrese el crédito privado para empresas.

En la antesala de la elección para autoridades legislativas en la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno libertario aspira a derrotar al kirchnerismo, el mercado financiero expresa su opinión con la incertidumbre.