Dólar: para contener la suba, el Gobierno anunció que desde hoy intervendrá en el mercado de cambios

El comunicado lo hizo por las redes el secretario de Finanzas, integrante del equipo económico. El dólar oficial comenzó a subir a fines de junio, lo hizo de manera sostenida en julio y agosto. Ahora, el Gobierno interviene para evitar que siga escalando.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El Tesoro Nacional

El Tesoro Nacional, interviene en el mercado de Cambios por la suba del dólar. (Foto: Archivo)
Expectativa en los mercados por la situación del dólar, las acciones en Wall Street, lo bonos y el Riesgo País. (Foto: A24.com)

Con la volatilidad del tipo de cambio, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro. Por los recientes acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer.

De esta manera, el Gobierno va a intervenir aún cuando no haya superado la cotización del Banco Nación por encima de la banda. Al llegar a $1.390 sonaron las alarmas en el equipo económico. La alternativa de la intervención del Tesoro permite salvar la acción del BCRA, que no lo puede hacer como señalamos anteriormente.

Pero el movimiento para arriba de la divisa norteamericana es un elemento de preocupación en el Gobierno Nacional.

intervenir en el mercado

El dólar con un control del Tesoro Nacional

En los primeros momentos de la cotización de este martes, el dólar Banco Nación tuvo una baja. En coincidencia con el anuncio de la intervención del Tesoro Nacional en el mercado cambiario.

  • Dólar compra US$1.335
  • Dólar venta US$1.375

Con esta nueva medida, se pone un parate a la decisión de no intervenir, salvo que el dólar perforara - hacia arriba o hacia abajo- la banda cambiaria. Cuando se anunció, el pasado 14 de abril, el piso era $1.000 y el techo, unos 1.400 pesos. Pero hay una corrección mensual del 1% que ubica ahora al techo, en torno a los $1.470 por dólar.

Pero el Gobierno decidió no esperar, para que no siga subiendo la divisa del Banco Nación. La solución la encontró con la intervención del Tesoro Nacional el que interviene. No es el Banco Central de la República Argentina, ya que los acuerdos firmados con el FMI no se lo permiten. Parece un artilugio, porque el BCRA no es independiente, pero en la letra fría del acuerdo con el organismo internacional, los dólares que intervienen en el mercado llegan desde otro sector de la economía del Gobierno nacional.

Desde que comenzó este nuevo esquema cambiario, la cotización del dólar oficial, el del Banco Nación, subió casi un 13%. En el mismo período, la inflación medida por el INDEC , con un estimado para agosto (2%) llega solo al 10%.

Las acciones en Wall Street, en baja

Las primeras operaciones en Nueva York mostraron un retroceso generalizado de los títulos en dólares. Siguen la tendencia hasta el viernes y luego del feriado del lunes, este martes marca descensos de hasta 2,21% en el inicio de la jornada.

Los bonos Globales argentinos bajo ley de Nueva York iniciaron el martes con una tendencia negativa. También los bonos públicos bajaron en torno a los 13 dólares por cada 100 de valor nominal, con caídas que oscilaron entre 1,48% y 2,21%.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
