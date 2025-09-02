En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

Sorpresa de ANSES: $495.000 para la AUH en septiembre 2025

El organismo volvió a alertar: quienes no realicen un trámite clave perderán la chance de recibir $495.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un recordatorio que impacta a miles de familias argentinas: la presentación de la Libreta AUH 2024 es obligatoria para garantizar la continuidad del cobro de la Asignación Universal por Hijo y, al mismo tiempo, recuperar el 20% retenido durante todo el año pasado. Este trámite puede traducirse en un ingreso adicional de hasta $165.000 por hijo, que se suma al pago mensual de la AUH y a la Tarjeta Alimentar, consolidando un refuerzo económico clave para las familias.

ANSES paga $390.277 en septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono extra

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo es un formulario anual en el que los titulares de AUH deben certificar la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación de cada hijo o hija menor de 18 años. Presentarla es más que un requisito burocrático: es la llave que permite a los beneficiarios acceder al 20% retenido de la asignación durante el año anterior y asegurar la continuidad del cobro mensual.

El 20% retenido: cómo funciona y por qué es importante

Todos los meses, ANSES paga a los titulares de AUH el 80% del monto total de la asignación y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta correspondiente. Por ejemplo, en julio de 2025, la AUH tuvo un valor bruto de $111.140 por hijo, de los cuales $88.912 se pagaron directamente y $22.228 quedaron retenidos.

Al presentar la Libreta AUH 2024, el organismo liquida de manera automática todo lo acumulado durante el año anterior, lo que representa un bono único muy esperado por las familias, ya que este pago adicional se acredita directamente en la cuenta bancaria vinculada a la AUH.

En términos concretos, los montos aproximados que pueden cobrarse según la cantidad de hijos son:

  • 1 hijo: hasta $165.000 extra.

  • 2 hijos: hasta $330.000 extra.

  • 3 hijos: hasta $495.000 extra.

Para la AUH por discapacidad, los montos retenidos son aún mayores. En julio de 2025, el valor bruto fue de $358.545, con una retención mensual de $71.709, lo que significa que la devolución anual puede superar el millón de pesos por hijo, transformándose en un recurso fundamental para las familias que atraviesan mayores gastos vinculados a la atención y cuidado de sus hijos con discapacidad.

jubilados anses
ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

Quiénes deben presentar la Libreta AUH

La presentación de la Libreta AUH 2024 es obligatoria para todos los titulares de AUH con hijos de hasta 18 años. Sin embargo, existen algunas excepciones:

  • AUH por discapacidad: solo se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no la Libreta tradicional.

  • AUE (Asignación por Embarazo): este beneficio tiene carácter temporal y no requiere presentación de Libreta.

Cumplir con este trámite no solo asegura la continuidad del cobro mensual, sino que también habilita el cobro del extra acumulado, un ingreso que puede representar un alivio económico significativo para las familias que dependen de estas asignaciones.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024 paso a paso

ANSES habilitó dos modalidades para que los beneficiarios puedan realizar este trámite de manera sencilla y segura:

Opción 1: Online desde Mi ANSES

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Libreta AUH”.

  • Completar el formulario digital con la información solicitada.

  • Cargar la constancia escolar y sanitaria en formato PDF o con una foto clara.

  • Confirmar el envío.

Opción 2: Presencial en oficinas de ANSES

  • Descargar el formulario PS 1.47 Libreta AUH desde la web oficial de ANSES.

  • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo completen y lo firmen.

  • Solicitar un turno en la página de ANSES o acercarse a una oficina, en el caso de operativos móviles, sin turno previo.

  • Presentar el formulario en ventanilla.

En ambos casos, una vez presentado el formulario, ANSES procesa la información y liquida el 20% retenido en un plazo estimado de 60 a 90 días hábiles.

Plazo límite y recomendaciones para el cobro del retenido de ANSES

El plazo para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2024 está habilitado durante todo 2025. Sin embargo, ANSES recomienda no esperar hasta último momento, ya que:

  • Sin la Libreta presentada, la AUH puede suspenderse.

  • Cuanto antes se presente, antes se cobra el extra acumulado.

En septiembre, el organismo reiteró el llamado a cumplir con el trámite, ya que miles de familias todavía no lo hicieron y están perdiendo la oportunidad de acceder a un plus de más de $160.000 por hijo.

AUH septiembre 2025: combinación de beneficios

La AUH no se cobra sola: se complementa con otros beneficios que refuerzan el ingreso de las familias. Para septiembre de 2025, los montos son los siguientes:

  • AUH mensual: $111.140 (se cobra el 80% = $88.912).

  • Tarjeta Alimentar:

    • 1 hijo: $52.250

    • 2 hijos: $81.936

    • 3 o más hijos: $108.062

  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: $42.162 (para hijos de hasta 3 años).

  • Libreta AUH 2024: hasta $165.000 extra por hijo, por única vez.

Esto significa que, por ejemplo, una familia con 2 hijos menores de 17 años podría recibir en septiembre:

  • $177.824 de AUH (80% de 2 asignaciones).

  • $81.936 de Tarjeta Alimentar.

  • Hasta $330.000 extra por la Libreta AUH 2024.

En total, sumando pagos fijos y extraordinarios, la familia podría acceder a más de $589.000 en el mes, una cifra que refleja la importancia de cumplir con este requisito anual.

