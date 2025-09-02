En vivo Radio La Red
Policiales
Bebé
HORROR

"Despedía...": murió un bebé de 2 meses y la mamá es investigada por cometer un hecho atroz

Un bebé de apenas dos meses murió tras ingresar al hospital. Su madre quedó bajo custodia y ahora la Justicia intenta reconstruir qué pasó realmente en las horas previas a la tragedia.

La provincia de Santiago del Estero amaneció conmovida por la noticia de la muerte de un bebé de apenas dos meses que había ingresado en la madrugada del lunes al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) en estado grave. Los médicos informaron que el pequeño llegó en condiciones deplorables de higiene, con un cuadro de extrema gravedad y con pronóstico reservado desde el primer momento.

La situación derivó en la inmediata intervención de la Justicia, que ordenó la aprehensión de la madre del menor, una joven de 20 años identificada como Cáceres, quien permanece bajo custodia policial mientras se define su situación procesal.

El dramático episodio: "Despedía espuma por la boca"

El hecho comenzó alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, cuando vecinos del barrio El Tuscal escucharon los gritos desesperados de una mujer en plena Avenida Belgrano. Con su bebé en brazos, la joven clamaba por ayuda al ver que el niño “despedía espuma por la boca” y tenía serias dificultades para respirar.

Los vecinos rápidamente intervinieron y dieron aviso a las autoridades. El menor fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda, donde los médicos lograron compensarlo momentáneamente. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, se dispuso un operativo sanitario especial para derivarlo al Cepsi de la capital provincial.

El diagnóstico de los médicos

Al ingresar al hospital pediátrico, el bebé fue atendido por especialistas que confirmaron lo que ya se temía: su estado era crítico. La médica de guardia informó que el pronóstico era grave y reservado, y que el pequeño presentaba signos de abandono extremo.

Los profesionales advirtieron que el niño se encontraba en condiciones deplorables de higiene, lo que encendió todas las alarmas. Ante esa constatación, los propios médicos dieron aviso inmediato a la policía y a la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo.

La versión de la madre

Mientras el bebé era asistido, los policías entrevistaron a su madre, una joven de 20 años que relató los momentos previos a la emergencia. Según su testimonio, se encontraba en la casa de su pareja, en la calle Pública, cuando notó que el pequeño tenía dificultades para respirar.

Relató que al levantarlo advirtió que el bebé “largaba espuma por la boca” y que, desesperada, lo cargó y salió corriendo hacia la avenida Belgrano para pedir ayuda.

Sin embargo, los médicos y la policía detectaron inconsistencias entre la situación clínica del niño y el relato de la mujer, lo que derivó en que la Justicia ordenara su inmediata aprehensión preventiva.

Antecedentes familiares y denuncias previas

Uno de los testimonios que más peso tuvo en la investigación fue el del abuelo paterno del bebé, quien declaró que ya había realizado denuncias contra la madre por las malas condiciones en que mantenía no solo al pequeño fallecido, sino también a sus otros hijos.

El bebé no estaba bien cuidado y esto lo denunciamos en varias oportunidades”, habría señalado en su declaración. Esta información refuerza la hipótesis de abandono prolongado y falta de cuidados esenciales por parte de la madre.

La investigación judicial

La fiscal Gallo ordenó que el médico de Sanidad examinara al menor para determinar con mayor precisión las causas del cuadro clínico. También solicitó un relevamiento vecinal, con el fin de reconstruir la vida cotidiana del bebé y corroborar posibles episodios de violencia o negligencia previos.

La Justicia deberá establecer si se trató de un caso de abandono de persona seguido de muerte o si existen elementos que permitan avanzar hacia una imputación más grave contra la joven madre.

El desenlace fatal

Pese a los esfuerzos médicos, el bebé falleció en la mañana del lunes en el Cepsi. La noticia generó conmoción en el hospital y en la comunidad, que no logra salir del estupor por el desenlace de una vida truncada apenas a los dos meses de nacer.

La confirmación de la muerte complicó aún más la situación judicial de la madre, quien permanecía con custodia policial en el nosocomio. Ahora, la fiscalía deberá resolver los cargos que enfrentará.

